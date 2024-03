Přirovnání „koukat jak tele na nový vrata" by možná měli přehodnotit v Třeboni. Místní řidiči se nedávno přesvědčili, že to jde i naopak, když překvapeně zírali na tele na výletě uprostřed silnice.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Zvláštní oznámení přijala podle Veroniky Trskové městská policie v Třeboni na konci února v podvečerních hodinách. Jeden z řidičů upozornil na tele pobíhající po vozovce. „Během chvíle operátorka přijala na lince 156 další dvě totožná oznámení. Na místo byli ihned vysláni strážníci. Zároveň operátorka kontaktovala odpovědného hospodáře, zjistila, že i on už informaci o teleti obdržel a jede na místo," líčí Veronika Trsková nevšední výjezd do terénu.

„Jak strážníci spolu s hospodářem zjistili, tele provalilo na jednom místě oplocenku a vydalo se na výlet mimo výběh. Zvíře se podařilo bezpečně odchytit a vrátit do oploceného výběhu, čímž mu skončily nechtěné vycházky. Hospodář zajistil okamžité opravení plotu. Strážníci poté prověřili blízké okolí a naštěstí nebylo zjištěno další volně se pohybující telátko," dodává k případu.

Nezvaný host

I v tom dalším měli strážníci co do činění se zbloudilcem, ačkoliv ze začátku se situace jevila úplně jinak. Pár minut před půlnocí volal na linku 156 muž, že se v bývalém průmyslovém areálu v Třeboni pohybuje neznámý muž, který tu určitě nemá co pohledávat. „Na místě na hlídku strážníků již čekal oznamovatel i údajný narušitel. Muž hlídce uvedl, že pouze zabloudil a nevšiml si, že prochází bránou na soukromý pozemek, neměl v plánu zde způsobit nějakou škodu. Strážníci muže poučili a doporučili mu více koukat kolem sebe, aby se vyhnul nepříjemnostem," uzavírá Veronika Trsková úsměvnou epizodu.