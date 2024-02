Všímavému sousedovi vděčí žena z Olšan za to, že po návratu nenašla svůj dům vykradený. Třiašedesátiletý muž partičce zlodějů dokonce sebral klíče od auta, aby nemohli z místa činu pláchnout dřív, než dorazí policisté.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Muž přistihl ve čtvrtek 1. února 2024 v Olšanech na Dačicku podezřelou trojici žen přímo při činu a pohotovou reakcí zabránil vykradení domu sousedky. „Z okna svého domu viděl, jak na dvůr jeho sousedky vstupují tři cizí ženy," popisuje policejní mluvčí Věra Mžiková začátek příběhu.

„Na nic nečekal a šel zjistit, o co se jedná. U vrat potkal ženu menší postavy, která podle něj hlídala, zda se nevrací majitelka. Další ženu zastihl u vchodových dveří do domu a třetí ženu viděl chodit po kuchyni domu. Na dotaz co tam dělají, mu odpověděly, že hledají pomoc, protože jim nejede auto. Do domu se prý dostaly nalezeným klíčem v květníku," líčí mluvčí legendu, se kterou na souseda pachatelky vyrukovaly.

Podvodníci mají nový fígl, bankovní účet vyloupí přes falešnou čtečku PDF

„Muži bylo ihned jasné, že na celé věci cosi nehraje a proto ženy zamkl v domě a šel přivolat policii. Ty mezitím vylezly oknem z kuchyně, a tak s nimi odešel k údajně rozbitému autu, aby si vše ověřil a popřípadě jim pomohl. V autě seděl komplic nezvaných návštěvnic, který také tvrdil, že jim vozidlo nestartuje. Lež měla bohužel krátké nohy, protože oznamovateli se podařilo vozidlo nastartovat na první pokus. Do příjezdu policistů si raději nechal klíče od vozidla, aby předešel tomu, že by tato vydařená partička z místa činu ujela," oceňuje prozíravou reakci.

Oznamovateli celé věci patří podle ní veliká pochvala a poděkování za to jak se v dané chvíli příkladně zachoval. „Policisté ženy na místě zadrželi a ještě ve čtvrtek jim předali záznam o sdělení podezření z trestného činu porušování svobody a z trestného činu krádeže ve stádiu pokusu," dodává Věra Mžiková.