Za výhodné považuje Anifilm v Liberci podle mluvčí Gabriely Zajícové univerzitu s 6 500 studenty, blízkost Polska a Německa, s nimiž chce festival spolupracovat. „Liberecký kraj a Liberec navíc uzavřely s Anifilmem pětileté partnerské smlouvy, smlouva s Třeboní vypršela již loni a na výzvu o její prodloužení město doposud nereagovalo,“ vysvětluje dál Gabriela Zajícová s tím, že ani Jihočeský kraj smlouvu neposkytl.

Jako důvod odchodu uvedl Anifilm potřebu růst a posunout se dále, Třeboň již byla festivalu malá, pokud jde o úroveň a kapacitu prostor, možnosti ubytování aj. Starosta města Třeboň Jan Váňa, který se o odchodu Anifilmu z Třeboně dozvěděl toto pondělí, překvapen nebyl. „Hledali velkého partnera,“ krčí rameny. To potvrzuje Gabriela Zajícová. „Rada Fondu kinematografie při hodnocení žádosti Anifilmu 2019 konstatovala, že město a kraj do festivalu investují neadekvátně nízké finanční prostředky, které zdaleka neodpovídají významu akce,“ uvedla.

Ve hře byl i Tábor. „Byl docela horkým kandidátem,“ přiznává mluvčí. V případě Tábora nabídl kraj Anifilmu finanční podporu stejnou jako v Třeboni, a to 180 tisíc oproti milionu a půl od Liberce. Tábor podle šéfa krajského odboru kultury Patrika Červáka chtěl poskytnout prostor Divadla Oskara Nedbala. „Přeplácení není to, co bychom měli akceptovat,“ myslí si. „Přicházíme o renomovaný festival,“ dodává.

Mezi Anifilmem a Třeboní vznikla letos neshoda kvůli Domu animace, který nevznikl i přes dotaci. Město za ni radši opravilo Bertiny lázně. „Zamítnutí projektu Domu animace zastupitelstvem bylo impulsem, na základě kterého se ozvalo několik českých měst s nabídkou na realizaci Domu animace. Některá z nich nabídku spojila i s pořádáním festivalu,“ přiznává Gabriela Zajícová. Nerealizaci projektu nepovažuje Jan Váňa za důvod, jiné neshody nezaznamenal. „Je to, jako když vám vylétne mládě z hnízda, nejde mu bránit,“ líčí své pocity.