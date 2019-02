Celkem devět jihočeských divadelních souborů postupně sehraje svá představení na divadelních prknech dačického kulturního domu Beseda. První hra začíná v pátek od 16 hodin v klubové scéně Béčko. Další představení již pokračují v hlavním sále. Každou hru po jejím skončení posoudí odborná porota, která se už po třetí dostaví ve stejném složení skvělých lidí. Veřejnosti přístupná hodnocení budou probíhat v kinosále za přítomnosti zúčastněných divadelníků. „Bývá to příjemné, nejde o žádný lynč,“ vysvětlila vedoucí kulturního oddělení v Dačicích Romana Bártů.



Poslední den divadelní přehlídky předá porota účinkujícím diplomy s oceněním za herectví, choreografii, dramaturgii, za hru, či její inscenaci a také za kostýmy. Žádný soubor většinou neodjíždí s prázdnou. „Absolutní vítěz je pak nominován do celostátní divadelní přehlídky ve Volyni. Dačické kejklování slouží jako krajský odpichový můstek“ říká Romana Bártů.



A jaká atmosféra čeká diváky v Dačicích? „Kulturní dům bývá od rána do večera plný lidí, festival už má za těch 19 let své publikum,“ popsala dění vedoucí kultury v Dačicích. Místní si zpravidla kupují permanentku na všechny tři dny, které opravdu stráví v Besedě. V předsálí bývá jedinečná atmosféra a lidé se tu schází s divadelníky u společného občerstvení. Zajištěné jsou dokonce i obědy a večeře.



Kromě toho jsou návštěvníci i účinkující zváni na společný sobotní večírek s hudbou a soutěžemi. Letos diváci shlédnou devět her: Modelka XXL, Fimfárium, Naši furianti, Hrobka s vyhlídkou, Víkend ve výtahu, Hřbitovní aktovky, Světáci, Svaté neřesti a také poslední hru s názvem O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát.



Cena vstupenky na jednotlivá představení je 50 korun, permanentku zakoupíte za 200 korun. Podrobnosti k Dačickému kejklování najdete také na webu www.besedadacice.cz.