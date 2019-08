UŽ POTŘETÍ

Hudební středy před klubem K2, kde hrají pravidelně každou středu v týdnu dvě až tři kapely za večer, už mají sedmiletou tradici. Třetí rok vybírají na charitu. V předchozích letech dostaly peníze podle organizátora akce Lukáše Michala Centrum Bazalka a nezisková organizace Temperi. Do třetice bylo zapojeno Centrum Arpida. „Nechtěli jsme dělat kulturu úplně zadarmo, lidi by si měli zvyknout, že za muziku se platí, a tak přispívají alespoň na charitu,“ vysvětluje organizátor. Peníze se na akci, kde vystupovala kapela UDG či Plastic People, vybírají se do zapečetěných schránek. Výška vybrané částky už přesahuje podle Lukáše Michala sto tisíc korun.

Druhým rokem se letní scény před KD Slavie ujal Lukáš Doležal z hudebního klubu Velbloud. Zatímco loni chystal festival na poslední chvíli, nestihl zažádat o dotace a musel vybírat vstupné do klobouku, z něhož hradil honoráře kapelám, letos získal od města 220 tisíc korun. „Řekl jsem si, že když dostaneme peníze ve výši honorářů, budeme vybírat na charitu,“ vysvětluje. Honoráře za všechna vystoupení odhaduje na 280 tisíc korun, pak má ale organizace festivalu výdaje s pronájmem prostoru, zvuk, reklamu a poplatky OSE.

K loňským dvěma koncertům týdně přibyly do programu ještě úterky, a tak můžete úterý, čtvrtek, pátek navštěvovat letní večery pod kaštany. V posledním týdnu plánuje Lukáš Doležal dokonce i pondělí. Ve spolupráci se SŠ uměleckoprůmyslovou sv. Anežky České se navíc v sobotu v parku Háječek budou hrát Djové a kapely v rámci tzv. Divnofestu.

„Nejsme vyhranění, spíš zveme nezávislé nemainstreamové kapely,“ uvažuje Lukáš Doležal o festivalu, kde vystupují Jihočeši, ale budou i velká jména jako Xavier Baumaxa a Lenka Dusilová a konal se i specifický básnický přednes slampoetry.

PRO LUKÁŠE

Dobrovolným vstupným do klobouku lidé přispívají na pomoc 11 letému Lukášovi, který podstoupil v šesti dnech transpozici cév a má i mnohočetné vývojové vady. „Neslyší a má poněkud horší zrak, trpí obrnou lícního nervu a okohohybného nervu pravé strany a má autistické rysy,“ představuje Lukáš Doležal chlapce, který navštěvuje čtvrtým rokem rehabilitační třídu v centru Arpida. „Vybrané peníze půjdou přímo manince Lukáška, která podle výše částky sama rozhodne, jakou pomůcku zrovna Lukášek nejvíc potřebuje,“ vysvětluje Lukáš Doležal. S výběrem rodiny Lukáška, jehož matka je samoživitelka a stará se ještě o rok a půl staré dítě sama, pomohl Dobročinný bazar. Slavnostní šek bude předán mamince a chlapci 30. srpna na posledním koncertu KD Slávie. „Už tři kapely se vzdaly ve prospěch benefice honoráře,“ je mile překvapen Lukáš Doležal. Zatím návštěvníci koncertů na letní scéně přispěli do pátku do klobouku 70 344 Kč.