Jindřichohradecko - Spisovatel Svatopluk Doseděl z Jarošova nad Nežárkou je v republice jediným čistě hororovým prozaikem.

Autor hororů Svapopluk Doseděl z Jarošova nad Nežárkou. | Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

Pro podobnost s americkým mistrem hororů Stephenem Kingem si proto také vysloužil přízvisko „český King“.

Právě dokončil obsáhlou novelu s názvem „Den, kdy umlkly zvony“, která vyjde 29. července.

Autor se podle jeho slov novelou vrací opět do amerického prostředí: „Děj se odehrává v americkém Oregonu, je tam trochu indiánské mystiky, která se prolíná s realitou. Je to vlastně dlouhá povídka, která splňuje rozsah novely,“ říká o svém díle. Autogramiády by se čtenáři mohli dočkat během příštího roku, protože Svatopluk Doseděl právě pracuje na románu, který nese název „Heartbreak hotel“.

Kniha se zabývá problematikou sebevražd, zvláště tím, proč je lidé páchají.

„Nápad vychází z písně Elvise Presleyho, který chtěl jako první natočit písničku ze skutečných dopisů sebevrahů. Doufám, že se mi podaří v díle postupem času zvolený název vysvětlit,“ dodává.

Milovníci napětí a hororů si tedy přijdou brzy na své, a navíc zjistí i tajemství ukryté za názvem knihy i písně.

(rap)