Přivedla ho sem totiž místní rodačka Markéta Málková, která zde vybudovala se svým přítelem rezidenční dům nazvaný REZI.DANCE. Při jedné z návštěv se zrodila myšlenka ukázat místním a nejen jim, o čem si sem tanečníci a akrobati jezdí povídat a co si tu zkouší.

Diváci tak uvidí představení pod širým nebem nazvané Kaleidoscope, La Putyka jej vytvořila během koronavirové krize. Představení režíroval z Finska na dálku Maxim Komarov pomocí online aplikace. „Představení je možná právě kvůli těžkostem s covidem hravé a lehké. Jde hlavně o zábavu, neřeší žádná složitá témata. Je to zkrátka hravá radost,“ řekla o Kaleidoscopu organizátorka komařického představení Markéta Málková. V představení se uvede i nová sestava osmi účinkujících. „Poprvé se tu na scéně potkají spolu nové tanečnice a akrobatky s klukama, kteří jsou v La Putyce od začátku,“ dodává Markéta Málková. Představení putuje po regionech. Viděli ho diváci v Trutnově, v Blatné a pokračovat bude hned v neděli do Písku a pak do Telče nebo Ostravy. S přípravou vystoupení v Komařicích pomohli místní. „Pomohli s elektřinou, občerstvením, starosta půjčil louku, obce nás podpořily. Za to jsem všem moc vděčná,“ dodává organizátorka.