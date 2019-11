V Boudě, divadelním areálu a dočasné divadelní scéně na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, ve čtvrtek 21. listopadu zahájí provoz první premiéra.

Opera Dalibor v divadle Bouda | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Akustiku Boudy okusí Smetanova opera Dalibor. Jihočeské divadlo (JD) ji uvede v úpravě Miloše Formana, která se do Boudy podle ředitele JD Lukáše Průdka hodí. Před dvaceti lety Miloše Formana oslovilo Národní divadlo, aby zrežíroval Dalibora. Ten upravil příliš dlouhé pasáže, operu „sestřihal“, vypustil některé scény i postavy. „Díky této úpravě nakonec Národní divadlo odmítlo spolupráci s Milošem Formanem, ale my ji vítáme,“ říká Lukáš Průdek s tím, že se to hodí. Vždyť budova Boudy je zapůjčena od Divadla bratří Formanů. „Koneckonců celou výroční sezonu zakončíme inscenací na otáčivém hledišti v režii Petra Formana,“ dodává.