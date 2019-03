Jindřichohradecko – Akce Noc s Andersenem připadá v letošním roce právě na pátek. Tento společný projekt knihoven má přivést děti zpět ke čtení knih. Knihovny na Jindřichohradecku si pro ně připravily zajímavý program.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

Pobočka jindřichohradecké knihovny na sídlišti Vajgar zve na Noc s Andersenem od 18 do 22 hodin. Tématem programu je baba Jaga. „Děti navštíví hvězdárnu, kde prozkoumají úkaz v hvězdné mlhovině, kterou prolétá právě baba Jaga,“ těší se knihovnice Dagmar Wolfová. Po návratu do knihovny bude drobotina plnit úkoly a hledat poklad. Na centrále hradecké knihovny u Lidlu budou děti v objektu přespávat. Čeká je tu noc plná úkolů i her a domů půjdou až ráno. Téma letošní Andersenovy noci si účastníci budou muset nejprve vyluštit.