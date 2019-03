„Měli jsme jít do divadla až na podzim, ale nakonec jsme zvolili tuhle novinku,“ vysvětluje mi učitelka Olga Bahulová. Spolu s kolegyní Michaelou Němcovou přivedly děti z 5. B a z 5. D ze ZŠ Máj I. „Bude to něco jiného, děti se mohou zapojit,“ těší se učitelky.



Představení má totiž nezvyklou formu, tzv. divadlo fórum, kdy děti řeší problematiku na jevišti s divadelníky. Malé divadlo zvolilo téma kyberšikany, protože je prý na školách podle učitelů velice častá.



„Pojďte dopředu!“ zve děti blíž jevišti herečka Lucie Valenová, která, jak se zdá, bude mít hlavní slovo. „Tohle představení bude maličko jiné, budeme si společně povídat,“ vysvětluje, jak to bude probíhat, když se tři herečky a dva herci představí. Děti si nejprve zahrají hry. „Á, paničelky to pokazily,“ smějí se a je vidět, že děti i všechny dospělé to baví. Na konci se od režisérky představení Michaely Váňové dozvím, že aktivizační hry pomohou hercům naladit se na skupinu.



Když se všichni zase způsobně usadí do hlediště, přijdou herci ověšení mikinami, klíčenkami, batohy a plyšáky. Teď chodí do 4. B a vymýšlí s partou téma na akademii. Jeden z nich, Matěj v podání herce Martina Holzknechta, si vyslouží posměšnou přezdívku kvůli videu, k němuž se nechal přemluvit. Proti původnímu plánu se nahrávka šíří internetem a všichni na ni reagují. Agrese spolužáků se stupňuje a mobil, kam mu pořád chodí nechtěné vzkazy, neustále pípá.



„Jaké měli mezi sebou vztahy?“ ptá se Lucie Valenová. Děti jí vysvětlují, jak to podle nich bylo s videem. Když se celá scénka opakuje, hledají moment, kdy se hrdina mohl zachovat jinak a situaci předejít. „Ale kdyby to nenatočil, mysleli by si, že je srab,“ argumentuje chlapec vepředu. Několik dětí dostane příležitost vzít to za hlavního hrdinu. Holčička Ája dokonce řekne: „Nenatáčej mě, je mi to nepříjemné,“ a vyslouží si pochvalu. „Bála jsem se jim něco říct, nevěděla jsem, jak budou reagovat,“ vysvětluje, jak se cítila se „spolužáky“ ze 4. B.



„Vzniká spousta situací, kdy tam jste a můžete pomoct,“ radí herci, když si všichni sednou na závěr do kruhu na jeviště, aby probrali další možnosti. „Těžké je říct si o pomoc i ji odmítnout,“ zazní. Radí herci i učitelky. Děti se nakonec dozví, na koho se obrátit, kdyby se ocitly ve stejné situaci, a pro případ dostanou při odchodu brožurku. „Vždycky nakonec řeknou něco, co ještě nezaznělo,“ chválí si reakce přihlížejících herec Martin Dobíšek.