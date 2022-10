Jihočeské divadlo má za sebou letní sezonu před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, kterou ředitel Lukáš Průdek hodnotí kladně. „Jsem spokojený, na jaké úrovni se celé léto událo,“ říká. Divadlo na točně odehrálo 91 představení, tři muselo zrušit, uvedlo 6 titulů. Představilo dvě premiéry, a to operu Mesiáš a hru Malého divadla Úplně celá česká historie. Letos se prodalo 52 469 vstupenek s tržbou 43 950 Kč. Návštěvnost byla 92,10 %. „Nedosahovala takových čísel jako v loňském roce, ale je nutno říct, že ten rok 2021 pro nás byl absolutně rekordní vůbec, co se historie otáčivého hlediště týče, je to taky rok po jedné zrušené sezoně na otáčivém hledišti a byl to ještě rok covidový,“ upozorňuje Lukáš Průdek. Letošní návštěvnost a tržby však prý dalece přesahují ročníky před covidem.

V létě Jihočeské divadlo vyjelo hrát po zajímavých místech jihu Čech. Navštívilo třeba budějovickou Žižkárnu, prvorepublikovou plovárnu ve Volyni, zámek Nové Hrady, obec proslulou selským barokem Holašovice či zámek Blatná. Největším lákadlem pro diváky byla opera Prodaná nevěsta, jejíž jedno uvedení muselo divadlo pro špatné počasí zrušit, a koncert Händl! s barokním ohňostrojem. „Na absolutní počet diváků je to v zásadě stejné číslo jako v loňském roce,“ vyjadřuje se ředitel divadla k návštěvnosti třetího ročníku Léta s Jihočeským divadlem.

Chválí si také úspěchy, kterých se podařilo divadlu v poslední době dosáhnout. Po letní sezoně vstupuje Jihočeské divadlo do své 103. sezony s významným oceněním. Na Festivalu hudebního divadla Opera 2022 získalo Cenu diváků – Libušku za inscenaci opery Arriga Boita Mefistofeles v režii šéfa opery Tomáše Ondřeje Pilaře. „Té ceny si velice vážím a je pro mě velice významným vzkazem diváků, že ji udělili právě regionálnímu divadlu, že se dobré divadlo nedělá jenom na velkých městech,“ je potěšen šéf opery. Hrdý je i na to, že orchestr Jihočeského divadla navíc nedávno doprovázel Dagmar Peckovou na ČT Art v přímém přenosu. Balet Jihočeského divadla se zase vypravil na zájezd do Itálie, kde zhruba pro 600 diváků představil tři choreografie.

Nejvýznamnějším triumfem jsou však dvě nominace do hlavní soutěže Cen Thálie. Za činohru byl nominován Tomáš Kobr za výkon v komedii Perplex, tanečník Sebastiano Mazzia zaujal v představení Mechanický pomeranč a byl tak nominován v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo. A přestože ani jeden z nominovaných na nejvyšší příčku nedosáhl, nemá se Jihočeské divadlo za co stydět. „Nevím o tom, že bychom kdy měli dvě nominace najednou,“ uvažuje Lukáš Průdek. Kromě toho se ještě několik členů zařadilo do širších nominací. Navíc Thálii za celoživotní výkon získala Libuše Králová, dlouhodobá umělecká šéfka baletu Jihočeského divadla. „Ocitáme se v té nejlepší společnosti a mám z toho radost, protože cílem našeho snažení je, abychom nebyli považováni jen za regionální divadlo odstrčené na jihu Čech,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Herce a tvůrce budete moci nově potkávat ve znovuotevřeném divadelním klubu v budově Jihočeského divadla. „Kdokoliv může přijít na kávu. Může se stát, že budete svědky herecké nebo inscenační porady,“ nastiňuje Lukáš Průdek. Po představeních budou do kavárny chodit účinkující, kde se s nimi mohou diváci setkat.

