Soběslav /FOTO/ – Tři kapely a jedno duo ocenila v sobotu porota jihočeského kola Porty v Soběslavi.

Do národního finále festivalu v Řevnicích postoupili strakoničtí Kekit a Squadra, do semifinále jede budějovické duo Al Boss. Do autorské soutěže mezinárodního finále v Ústí nad Labem poslali porotci budějovickou Bonsai č.3 a skupinu Vedvou z Bechyně.

Vítězní Kekit a Squadra, které vede Milan Šebelík, zaujali písničkami. „I nadhledem. Porta je o písničkách, a když kapela zahraje takovou, která je jednoduchá a se sloganem, dovedu si představit, že v kotli v Řevnicích si ji publikum zapamatuje,“ řekla předsedkyně poroty Pavlína Jíšová.

Kromě hlavních trofejí získal ocenění za vokální výkon X–tet z Jindřichova Hradce, diváckou Portu dostala Lenka Martinů z Veselí nad Lužnicí.

Šebelík i Vedvou zabodovali na Portě i loni. „Pro mě osobně je to velká vzpruha, v poslední době nám to úplně nešlapalo. Třeba je tohle bod, kdy se zase můžeme stmelit. Jsem za to rád, vůbec jsem s tím nepočítal, ani náš interpretační výkon nebyl dobrý, ale tu oceněnou písničku považuji za hodně dobrou,“ reagoval kytarista Vedvou Pavel Pazourek.

Do soutěže se přihlásilo 20 interpretů, což je za poslední roky rekordní číslo. Ocenila to i Jíšová. „Je to super, že se Porta zase rozrůstá. Bylo tu hodně mladých tváří, některé kapely za ten rok vyrostly. Bohužel je málo ocenění, porota měla veliké problémy, na jednom místě se sešly třeba tři kapely a bylo těžké rozhodování. Ale udělali jsme to tak, aby jich postoupilo co nejvíc,“ doplnila.

Spokojená byla i organizátorka Anna Roytová. Zájem kapel ji utvrdil v tom, že má smysl Portu pořádat.