Tradiční retrospektivu však nečekejte. S Matoušem Řeřichou jsme se sešli přímo v galerii a povídali si nejen o výstavě, ale také o jeho dětství, o tom, jak funguje společná tvorba s manželkou Pavlou, o kutilství, práci na Českých hlavách a mnohém dalším.



Jaké jsi měl dětství?

Moc hezké, rodiče do nás vkládali hodně lásky, pokory a smíření a za to jsem jim vděčný. Táta se narodil v Praze, ale kořeny měl ve Dvorech nad Lužnicí, ke kterým máme všichni hluboký vztah. Chtěl si splnit sen, a tak si rodiče koupili ve Dvorech chalupu, kterou postupně přestavovali. A právě tam se soustředilo všechno, s čím si dětství můžeš spojit.



V Praze ses vyučil uměleckým štukatérem a pak jsi pokračoval k maturitě. Chtěl sis nejdřív osahat řemeslo?

Když jsem byl malý, měli jsme známé v sádrovně na UMPRUM, kde se soustředili v té době už velcí a slavní výtvarníci. Když si s něčím nevěděli rady po technické stránce, přišli za mistrem Spoustou nebo za mistrem Krčkem. Fascinovalo mě to a chtěl jsem pochopit řemeslo od základu.



Pomohlo ti to později při studiu na UMPRUM?

Ano, získal jsem tím obrovský náskok. Nemusel jsem řešit situace, kdy si umělec něco vymyslí, a vzápětí zjistí, že to nejde zrealizovat.



Jaký obor jsi na UMPRUM vystudoval?

Studoval jsem v ateliéru Prostorová tvorba. V začátcích studia jsem byl hodně květnatý, přelítával jsem od malby k sochařině a objektům.



Zaujalo mě téma tvé diplomové práce, Fenomén kutilství z výtvarného hlediska, kutíš?

Jasně, kutím. Když jsem studoval v Praze, viděl jsem spoustu skvělých výstav a navíc jsem často hrál s kapelou. Praha je úžasná v tom, že si na všechno můžeš sáhnout, okouknout, všechno je na dosah. Jenže pak přišel moment, kdy jsem tím byl přesycený. Cítil jsem, že mi něco chybí, a hledal jsem cestu, jak z toho ven. A tak jsem si začal dělat věci sám – od kufru na stojany na činely až po designové vybavení v našem domě ve Dvorech.



Teď jsi naťuknul tvůj hudební talent…

To je kapitola sama pro sebe. Miluju hudbu a nemůžu bez ní být. Kdykoli něco dělám, poslouchám ji.



Navážeme na výstavu. Zkus vysvětlit, proč se jmenuje Recyklospektiva.

Když jsme si před dvěma lety s Lucií Kukačkovou řekli, že by bylo dobré výstavu udělat, uvažovali jsme o klasické retrospektivě. Postupně jsem ale docházel k tomu, že připravit jen retrospektivní výstavu, by nebylo úplně ono. Chtěl bych ukázat i nové věci a postupy. S instalací budu také zacházet jinak – budu k ní přistupovat jako k celkovému přetvoření prostoru. Vím, že do některých věcí budu zasahovat ještě v průběhu instalace. A těším se na to. Pochopitelně nebudu zasahovat do manželčiných věcí, to by ji asi nepotěšilo.



Co návštěvníci na výstavě uvidí?

Uvidí věci, kterým budou rozumět více, věci, kterým budou rozumět méně, a pak věci, u kterých si možná někdo poklepe na čelo, jestli nejsem blázen. Ale ne, vážně. Bude tam skleněná plastika, malba, ukázky designu, kterým jsem se teď hodně zabýval.



Jak vám funguje společná tvorba s Pavlou? Tvoříte spolu třeba Českou hlavu…

Skvěle, nemusíme si nic povídat. Něco vymyslím a Pavla mou realitu trochu přetvoří, protože, jak říká, jsou věci, s kterými jsem „hned hotovej“. Někdy mám pocit, že určitá myšlenka je výborná, když je to sepnutí na první dobrou, bez dalších zásahů. Pavla mě k tomu ale občas umluví. Jsem za to rád, zpětně vidím, že její zásah to posunul někam jinam. S Českými hlavami je to jiné. Já udělám hrubou práci a manželka pak pracuje na detailech.



Povíš mi, jaká idea stojí za návrhem České hlavy?

Když jsem ji vytvářel, nechtěl jsem, aby to byla jen designová záležitost. Soška má podobu kapucína, nositele vzdělání. Místo srdce má jehlan, který odkazuje k vědním disciplínám, které doprovázely vývoj lidstva – k aritmetice a geometrii. Má otevřenou hlavu, neustále přijímá proud myšlenek, to je důležité.



A Česká hlavička?

Českou hlavičku, cenu pro talentované studenty technických a přírodovědných oborů, dělám od roku 2007. Soška má tvar soví hlavy, odkazuje k moudrosti a někomu může evokovat mimozemšťana. Říkal jsem si, že takový vizuál bude lidem od 15 do 20 let bližší.



Objeví se hlavy na výstavě?

Určitě, bude tam fotodokumentace a snad se mi podaří vystavit i jednu sošku reálně.



Máš neuvěřitelný záběr – jsi otec, umělec, kutil, ředitel ZUŠ, místostarosta ve Dvorech nad Lužnicí, hudebník, rybář… jak to jde skloubit?

Někdy špatně, teď po čtyřicítce jsem občas i unavený. Ale snažím se z věcí radovat. Jsem velmi rád za Recyklospektivu, otevírají se díky ní ve mně zas úplně jiné prostory k výtvarnému tvoření. Nedávno jsem uzavřel kapitolu rekonstrukce domu, bylo pro mě důležité mít zázemí. Pak totiž prostor kolem tebe, rodina, domácnost, všechno najednou žije samovolným životem a je to neskutečně inspirující.



Lucie Kukačková, Petra Pfeiferová

MgA. Matouš Karel Řeřicha (*1978)

• Po studiu na Škole uměleckých řemesel v Praze (obor umělecký štukatér) absolvoval ateliér Prostorové tvorby.

• Je autorem vítězného návrhu ceny Česká hlava (2002). Česká hlava je projekt na podporu české vědeckotechnické inteligence, od roku 2007 je navíc dle jeho autorského návrhu udílena i cena Česká hlavička pro mladé vědce. Ceny jsou vlastnoručně řemeslně zpracovány ve spolupráci s manželkou Pavlou a předávány na slavnostních galavečerech přenášených Českou televizí.

• Samostatně vystavuje od roku 1999.

• Po působení v několika rockových seskupeních je od roku 2002 součástí hudební skupiny Prohrála v kartách, kde hraje na bicí.

• Od září roku 2006 působil jako pedagog a posléze vedoucí výtvarného oddělení na ZUŠ Ilji Hurníka v Praze.

• Od roku 2012 je ředitelem ZUŠ Třeboň

MgA. Pavla Řeřichová (*1978)

• Po maturitě na Všeobecném gymnáziu v Praze nastoupila na Pražskou fotografickou školu a následně absolvovala magisterský stupeň na Katedře fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU v Praze.

• Během studijních let vedla kurz klasické černobílé fotografie.

• V průběhu dvou mateřských dovolených se podílela na výrobě autorských loutek, kostýmů pro divadlo a věnovala se vlastní výtvarné činnosti.

• Pavla je převážně výtvarně fungující a smýšlející fotografka. Na počátku svou tvorbu chápala jako formu reakce na filozofické podněty na kolbišti inscenované fotografie. Symbolika zpracovávaných cyklů jí umožňovala poctivé sebevyjádření. Později začala preferovat především plenérovou polohu fotografie, počítačový obraz, kresbu, malbu, objekt a instalaci.

• Má praxi jako užitý fotograf a počítačový grafik.

• Vystavuje od roku 1998.

• Od roku 2015 vyučuje v ZUŠ Třeboň.