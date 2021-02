"Doba koronavirová nás připravila o možnost koncertovat a to kompletně," říká za kvarteto Harp Rock Můra Martina Fryčová a dodává: "Držíme nám všem palce a upřímně věříme, že hudba je životabudičem i velkým povzbuzením a nesmírně se těšíme, až se s vámi opět potkáme na koncertech."

Můžete se v krátkosti představit?

Jsme netradiční strunné moderní kvarteto Harp Rock Můra a hrajeme ve složení harfa – Martina Fryčová, elektrická kytara – Milan Dozy Doležal, akustická kytara – Pepan Snížek a housle – Vláďa Bartoš. Jsme všichni Jinřichohradečáci (u jednoho člena bráno v rámci okresu).

Čtyři roky společně intenzivně a s nadšením pracujeme na vytvoření vlastního stylu muziky - hard rocku spojeného s prvky klasiky a filmové i současné hudby - zaranžovaného podle našich představ. Věříme, že se nám daří tvořit hudbu v rámci našeho motta: „Hudba má sílu katarze a naším přáním, posláním i úsilím je jejím prostřednictvím otvírat srdce a duši. Prožijte radost, drama, volnost, smíření i lásku – vše je v hudbě na dosah.“

Hrajeme po celém Česku, ale nejčastěji v našem domovském a milovaném Jihočeském kraji.

Náš hudební projev je založen na intenzivní atmosféře a blízkém kontaktu s posluchači – hrajeme živé koncerty a nejraději akustické v komorním duchu, kdy jsme si s posluchači hodně nablízko. Zejména o vánočních koncertech posluchače i aktivně zapojujeme do koncertu, což je krásný zážitek.

Doba koronavirová asi všem ovlivnila život. Jak všechna ta omezení a opatření vnímáte jak v soukromém, tak i ve vašem uměleckém životě?

Doba koronavirová nás připravila o možnost koncertovat a to kompletně. Zrušena byla všechna vystoupení i všechny koncerty – mezidobí uvolnění bylo opravdu v kovidovém období jen zanedbatelné. Řekněme to takhle – jako muzikanti jsme při narození dostali dar tvořit hudbu a s ním ale i potřebu předávat ji dál. Televizní obrazovka a počítač, ač jsou velmi schopné, tento zážitek z hudebního koncertu či divadelního představení apod. prostě nedokážou zastoupit.

Zakázány byly po koncertech následně i zkoušky o více nežli dvou lidech – takže jsme si velmi chyběli, chyběly nám nejen koncerty a spojení s posluchači, pro které muzikant tvoří, ale i vzájemná tvorba při zkouškách, navíc jsme všichni blízcí přátelé. Při chvilkovém rozvolnění jsme okamžitě pro své posluchače připravili několik akcí pro radost a povzbuzení v této ponuré době. Ale jak jsme psali výše – rozvolnění trvalo jen velmi krátce v létě.

Zhatilo vám to hodně vašich aktivit?

Vlastně již jsme na to odpověděla – až na pár kapek v moři zákazů – byla zrušena veškerá veřejná vystoupení a koncerty. I zkoušky.

Jakým způsobem jste ve spojení se svými fanoušky?

Pro rok 2020 jsme měli pro fanoušky připraveno koncertní turné spojené s prezentací našeho nově natočeného a vydaného CDčka Volume 01, které jsme si nejen sami natočili, ale také sami kompletně zaplatili. Také velkou řadu Vánočních koncertů i jiné projekty a menší i větší vystoupení. Ze všeho samozřejmě sešlo.

Ze dvou na sobě nezávislých stran nám pro rok 2020 přišlo i pozvání na vystupování v Americe. Sešlo samozřejmě i z toho, koncertování v zahraničí teď asi pro další nejbližší roky vůbec nepřichází v úvahu.

S fanoušky jsme ve spojení prostřednictvím webových stránek, FB, YT kanálu, v průběhu covidového roku jsme postupně zveřejnili dva nové videoklipy i klipový vánoční pozdrav. Koncerty „z obýváku“ neděláme. Jak jsme psali výše – nechceme polovičaté zážitky, raději počkáme a předáme posluchačům to, co umíme – živou plnokrevnou intenzivní muziku. A už vůbec nechceme tímto způsobem nějak vydělávat – nesedí nám to.

Připravujete nové projekty?

Oč méně jsme mohli veřejně vystupovat, o to více připravujeme pro posluchače, po kterých je nám moc smutno, nové projekty.

Nové koncertní turné Můra je živel, které jsme zasvětili náboji energie, tvrdší hudbě, ale i hlubším baladickým hudebním momentům.

Kompletně připraven máme i speciální projekt Feelings – Pocity, kde společně s baletkou Jihočeského divadla Vierkou Bagáčovou ztvárníme ve spolupráci hudebního a tanečního projevu některé lidské pocity. Zde už máme dva termíny vystoupení – v dobré víře, že se od léta 2021 už začne hrát: Kulturní dům Jilem 25. 6. 2021 od 19 hodin a jindřichohradecký zámecký Rondel 29. 8. 2021 od 17 hodin.

Jelikož nám bylo opravdu nevýslovně smutno, že ve vánoční době jsme nemohli předat z pódia sváteční náladu a radost, už nyní jsme připravili projekt Vánoční něha – spojení naší hudby a postupně čtyř zajímavých hostů, z nichž každý bude mít specifické téma věnované Vánocům. I zde už jsou čtyři jisté termíny: Komunitní centrum Studená - Adventní čtvrtky 2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12. 2021 vždy od 19 hodin.

Připravujeme nové CD Hard Rock Tribute. A věnujeme se i vlastní tvorbě.

Změnila současné době nějak i váš osobní život?

Naše osobní pocity souzní asi s náladou většiny normálních lidí, kteří tuhle dobu prožívají. Proto to vezmeme z pozice postavení umělců. Jako muzikanti jsme i svědky smutného jevu, který při těžkých společenských krizích světa vždy přichází. S novými hrdiny, kterými jsou lékaři, sestřičky, zdravotníci, armáda, prodavačky – zkrátka všichni, kteří mohou v rámci své profese prostě být bezezbytku prospěšní a užiteční a velmi si jich za to vážíme, děkujeme jim, tleskáme a věříme, že pro ně budeme moci zahrát nějaké benefiční koncerty a potěšit je, se vyrojil i druhý jev takovýchto krizí. Dehonestace a ponižování jiných skupin lidí. Bohužel, se to dotklo právě celkově umění. Je jasné, že jak to bývá v době zdravotní krize, nemoci, nedejbože války - Inter arma silent Musae – což každý umělec chápe. Ovšem zaznívající hlasy v duchu padesátých let minulého století – posílejte je do dolů, ať se naučí práci – je smutný společenský jev. I umění je práce a pro nikoho není lehké bez práce – ať je z jakéhokoliv oboru – náhle zůstat. My to svoje umění budujeme a děláme od dětství – není to jen samotné hraní, celoživotní učení a udržování hry na hudební nástroj, příprava koncertů, zkoušky, aranže apod., ale i veškerý managment s tím spojený a pak tyto zlé hlasy a úšklebky nejsou příjemným zjištěním. Štvát lidi v krizi proti sobě nepřináší nic dobrého. Toto by byl náš malý postřeh z pozice těch, kteří jsou teď odstaveni od práce coby umělci.

Držíme nám všem palce a upřímně věříme, že hudba je životabudičem i velkým povzbuzením a nesmírně se těšíme, až se s vámi opět potkáme na koncertech. Vaše Můra.