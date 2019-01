Třeboň – Další z cyklu koncertů ve společenském sále Lázní Aurora, který opět režíroval hudebník a producent Karel Vágner, sklidil obrovský úspěch.

Helena Vondřáčková zpěvem rozzářila třeboňské lázně. | Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Aby ne, když vystupovala stálá hvězda české populární hudby a muzikálů Helena Vondráčková. Nadšení posluchači, kteří zaplnili sál do posledního místečka, zpívali i mávali rukama do rytmu. Autogramiáda nového cédéčka, ale i plakátů a fotek nebrala konce. I to byl důvod k rozhovoru.

Máte k Třeboni nějaké vazby nebo vás sem přivedl pouze koncert?

Abych pravdu řekla, nebyla jsem tu strašně dlouho. Ale od svých kolegyň jsem o Třeboni hodně slyšela. Hlavně Petra Janů, která sem jezdí stále častěji, pěla ódy, a také Jitka Zelenková si chválila zdejší koncerty. Díky Karlovi Vágnerovi, který tady pořádá kulturní vystoupení, jsme se dostali i do přímého kontaktu s vedením lázní.

Stihla jste si už město a lázně prohlédnout nebo vyzkoušet lázeňskou péči?

Vyzkoušela jsem si dneska masáž a byla úplně skvělá. Dokonce mě tady promptně zbavili problému s kuřím okem, protože jsem už nemohla vydržet bolestí, tak se mi zase bude dobře chodit. Původně jsme byli domluvení, že tady zůstaneme celý týden. Ač by se mi to moc líbilo, ale podzim je bohužel vždycky pracovně tak intenzivní, že jsme to museli nakonec vzhledem k povinnostem přeložit. Domluvili jsme se, že bychom se sem vypravili v příštím roce s manželem a nechali se unášet na křídlech úžasných procedur, masérek a libůstek, které lázně nabízejí. Těším se i na zdejší přírodu a na Třeboň, protože je to moc krásné město.

Co říkáte na zdejší posluchače?

Byli výborní, skvělí. Podle toho, jak reagovali na konci představení, tak to vypadalo, že se jim to opravdu líbilo. Tak to je pro mě největší radost a moc si toho vážím. Zpívali a dokonce se hýbali, poslouchali mě a spolupracovali, tak to bylo moc fajn.

Vystupujete často v obrovských sálech, jak byste porovnala koncerty v nich s maličkými sály, jako je ten třeboňský?

Prostředí, kde se vejde málo lidí, je intimnější, lidé jsou velmi blízko, jsou rezervovanější, stydlivější, neprojevují se tak, jako když je jich masa, a hlavně dneska ta mladistvá část publika chyběla a ti vždycky dělají největší rachot, ale zase to bylo takové noblesní a moc fajn. Byla jsem velmi spokojená.

Při koncertě jste zmínila i nové cédéčko, jak byste je představila posluchačům?

Zpívala jsem z něj tady tři písničky. CD se jmenuje Zůstáváš se mnou a k písničce Nic nás nerozdělí, která na koncertu také zazněla, jsme natočili videoklip v létě na Krétě, a dokonce zazní na internetu v nabídce ve čtyřech mutacích – česky, polsky, rusky a německy. Na albu najdete široké spektrum písniček, jsou tam balady, latino, lyrické krásné věci. Jsou tam písničky od Michala Davida, Pepy Vojtka z Kabátů, Pavla Orma a Zdeňka Rytíře, ale i Petra Šišky a Jany Rolins, což je sestra Dary. Ale jsou tam i převzaté písničky. Je tam krásný duet s Bárou Basikovou. A také písničky, které jsou z nabídky cizích autorů na internetu psané přímo pro mě.

Kam bude směřovat vaše cesta z Třeboně?

Jednak do stepovacího studia, kde budeme připravovat číslo do předvánočního koncertu v Lucerně, který bude 19. a 20. prosince. Lístky na něj už jsou skoro všechny rozprodány, což jsem ani nepředpokládala, že to půjde v krizi tak dobře. Na koncert se už těšíme. Bude tam skupina No Name a mladá Šárka Vaňková, doprovázet ji bude Charlie Band rozšířený o smyčcový orchestr. Bude tam velká show i s baletem a bude to frčet.