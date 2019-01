JINDŘICHŮV HRADEC - V sobotu 20 října bude zahájena v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci vernisáží v 17 hodin výstava prací fotografa Miloslava Stibora.

Národní muzeum fotografie, jezuitská kolej. | Foto: Deník/ Josef Böhm

„Všechny své předchozí výstavy jsem si koncipoval sám. Na tuto výstavu vybrali fotografie pracovníci Muzea umění v Olomouci a já jsem do její koncepce nikterak nezasahoval,“ sdělil Stibor.

Výstavní exponáty jsou zapůjčeny z Muzea moderního umění v Olomouci a návštěvníci se zde seznámí s 81 černobílými fotografiemi z období let 1956 až 1970. Stibor začínal jako fotoreportér, ale stále více jej zajímala deskriptivní geometrie a hra světel a stínů v kombinaci s lidským tělem. Právě aktu, portrétu a ateliérové fotografii věnoval také značnou část svého života.

Výstavu, která končí až 6. ledna, je možno navštívit denně kromě pondělí, vždy od 12 do 17 hodin.