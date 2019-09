V kategorii Muzikály, operety a jiné hudebnědramatické žánry byla v užším výběru nominována Michaela Gemrotová v roli Evy Perónové v muzikálu Evita. Pěvkyni to velice potěšilo. „Mám radost za skvělý tým. Procházela jsem si i v osobním životě ne zrovna nejlepším obdobím. Tým, vedení, divadla, režisér Lumír Olšovský ze mě vyždímali maximum, cítila jsem se tam úžasně,“ vzpomíná zpěvačka pocházející z Písku. I proto má z nominace Jihočeského divadla velikou radost. „Beru to tady jako své rodinné území,“ vysvětluje Jihočeška.

Za hlavní roli v tanečním divadle Petra Zusky Klíče odnikud byla nominována v užším výběru kategorie Tanec a pohybové divadlo Julie de Meulemeester. Její výkon chválí i šéf baletu Lukáš Slavický. „Byla to krásná role a krásně ji udělala,“ myslí si. Petr Zuska prý roli vytvořil přímo pro ni. „Velmi jí to sedlo, vzala si to k tělu a byl bych překvapen, kdyby nominována nebyla,“ chválí tanečnici Lukáš Slavický. Baletka bude v představení účinkovat občas jako čestný host, nyní už působí v zahraničí.

Do širší nominace se dostal také za roli Harolda Mitchella v taneční inscenaci Tramvaj do stanice Touha sólista baletu Zdeněk Mládek, který před deseti lety Thálii vyhrál. „Už tenkrát jsem to nevnímal jako cenu pro jednotlivce, ale pro celý soubor, choreografa, pro kolektiv,“ říká Zdeněk Mládek s tím, že ho nominace potěšila. „Těch rolí je mnohem víc, i širší nominace je obrovský úspěch,“ je spokojen Lukáš Slavický.