„Jé, ahoj!“ zdraví se všichni nadšeně. Asi proto, že v době karantény konečně vidí známé tváře.

Před areálem se schází Jihočeská filharmonie (JF), aby natočila po Dívčím Kameni a hradě Pořešín další videoklip. Podle ředitele JF Otakara Svobody mají všechna videa upozorňovat na krásy Jižních Čech. „Není to tu tolik známé a je to přístupné,“ vysvětluje Otakar Svoboda, proč padl výběr na Kuklov. „Zříceniny jsou krásné, je tam příroda. Navíc je na nich lepší atmosféra, než na nádvoří zámku,“ myslí si ředitel.

Mezi prvními přijel Pavel Zajíc, kytarista, zpěvák a kapelník hudební folkové skupiny Nezmaři. Právě Nezmary totiž JF ve videoklipu doprovodí. Píseň Růže vybrala kapela spolu s dirigentem Janem Talichem. „Proč? No protože je krásná!“ uvádí neprůstřelný argument Nezmar.

Pro Nezmary představovala natáčení první pracovní akci po opravdu dlouhé době. Vždyť naposledy hráli 11. března. Co dělají v karanténě? „Hrajeme a píšeme písničky,“ odpovídá Pavel Zajíc. Na Kuklově se neviděli členové za poslední dobu poprvé. „Absolvoval jsem s kolegou, basistou Drengubákem, jednu akci na kole a i s Tondou Hlaváčem jsme si jednou zahráli,“ říká.

Filharmonici zatím vynášejí své nástroje v pouzdrech do lodě kostela. Mezi nimi i první houslista Martin Týml „Hráli jsme nedávno už na dvou památkách, ale tohle prostředí je nejlepší,“ chválí si. „Nádherné místo, historie z toho dýchá,“ souhlasí i Pavel Zajíc a doufá: „Snad se o něm bude více vědět.“

Violoncellistky Jana Matějková a Lenka Týmlová se spolu s dalšími muzikanty rozcvičují. „Doma trénujeme pravidelně ale individuálně. Hromadně to nejde,“ vysvětlují. Obě se účastnily už natáčení na Dívčím Kameni, jedna i na Pořešíně. Jaké to bylo? „Bez publika takové smutné, ale rádi se vidíme s kolegy a máme radost, že můžeme lidem hrát,“ chválí si Lenka Týmlová. Většina pracuje v rouškách. „Je to obtížné,“ přiznává Jana Matějková. Ti, kteří hrají ústy, mají zase štíty s „dvířky“.

Po několika zkouškách zvuku, kdy si Nezmaři i jejich doprovod vše zkusili nanečisto, přichází natáčení. „Mohou být takhle od sebe?“ ptá se kameraman režiséra. Muzikanti totiž dodržují rozestupy. Pod taktovkou Jana Talicha začnou housle, pak se přidá zpěv Šárky Benetkové. Záběry se budou opakovat ještě několikrát.

Nezmaři s JF spolupracují pravidelně. „Je naše srdcovka,“ myslí si Pavel Zajíc a poukazuje na vyprodaná vystoupení: „Předvánoční koncerty jsou už tradice.“