Kroje mají členové blatské z třeboňských blat se zrcátky a některé i s rybími šupinami. Vedoucí souboru nosí původní, 90 let starý kroj, další jsou doplněné replikami nebo ušité podle původních.

„Snažíme se zachovávat hlavně tvary, barvy, krajky a výšivky, které jsou dané krajem,“ říká Božovská.

Základ souboru tvoří dvě velké rodiny, ze kterých zůstávají v souboru i děti. Od roku 2002 soubor dělá nábor v Lomnici nad Lužnicí, a proto jsou v posledních letech členy i další jednotlivci.

Další členové jsou také z veselí nad Lužnicí, Českých Budějovic, Ševětína, Novosedel nad Nežárkou, Chvalšin a dalších měst a obcí.

Zkoušky mají jednou týdně, dospělí v sobotu a ve středu děti. Soubor má kolem 25 vystoupení do roka, jezdí i na festivaly, a to v Česku i v zahraničí, například do Belgie nebo Německa. „Existují místa, kam se pravidelně vracíme, například do domova seniorů v Českých Velenicích nebo Třeboně,“ dodává vedoucí souboru. Lidem se tradiční písně a říkadla velmi líbí a mnoho si jich zpívá společně se členy souboru.