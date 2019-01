Český Krumlov - Ačkoliv vstupenky na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově mizely letos rekordně rychle, neházejte flintu do žita. Na pověstné otáčko se letos ještě podívat můžete.

Otáčivé hlediště Český Krumlov. | Foto: Petr Neubert

Na operu a balet ještě lístky seženete. Petra Rychlého v roli Jindřicha VIII. a Jindry můžete vidět zase až za rok.

Kdyby se dala točna nafouknout

Na počátku května zbývalo z celkové kapacity točny pouze 17 procent volných lístků a to na operu, balet a rodinná odpolední představení. Činohra ovšem byla vyprodaná již v březnu. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, jehož čtyři soubory se na léto přestěhovaly do Českého Krumlova, se nechal slyšet: „Podle zájmu o vstupenky odhaduji, že bychom obzvlášť na činoherní představení naplnili kapacitu až o 50 procent vyšší, než kolik v současnosti hlediště umožňuje.“

S Valmontem si pospěšte

Kde je ještě volnoValmont – 29., 30. 7., balet

Příhody lišky Bystroušky – 2. až 6. 8., opera

Rusalka – 9. 8. až 13. 8., opera

Pták Ohnivák a Lišák Zorro – 29. 7. až 9. 9., pohádková komedie pro celou rodinu

představení pro dospělé 400 až 850 Kč, rodinná představení 150 až 300 Kč

A na co je tedy ještě volno? Premiérové představení baletního souboru Jihočeského divadla Valmont na otáčivém hledišti hrají krátce od středy 26. 7. do neděle 30. 7. Je tedy poslední šance představení letos vidět. Věra Ondrová z obchodního oddělení Jihočeského divadla říká: „Už se to plní, zbývá jen pár lístků.“



Opera Příhody lišky Bystroušky je na tom o poznání lépe. Žádné ze čtyř představení, která začínají od 2. do 6. 8., není vyprodané. A ještě dostatek lístků zbývá. Divadlo muselo sobotní večer na otáčivém hledišti zrušit v souvislosti s konáním Mezinárodního hudebnímu festivalu.



Na den letošního uvedení opery Rusalka, středu 9. srpna, zbýval v pátek v 10 hodin pouze jeden lístek. Pokud jde o rodinné představení Pták Ohnivák a lišák Zorro, Věra Ondrová se k němu vyjádřila: „Momentálně se doprodává.“ Šance tedy ještě je.

Na Jindřicha nečekejte

Největší zájem byl jak jinak o komedii Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em), v níž hlavní dvojroli ztvárňuje Petr Rychlý, a o Psa Baskervillského s Karlem Rodenem jako Sherlockem Holmesem.



Podle ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka jsou lístky na Otáčivé hlediště vyprodané každým rokem čím dál rychleji.