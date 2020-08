Ve čtvrtek 13. srpna měla v Muzeu fotografie vernisáž unikátní výstava o Salvadoru Dalím. Možnost vidět legendární fotografie Dalího od Václava Chocholy a k tomu desítky Dalího grafik si nenechalo ujít více než 150 lidí. Mimořádná výstava potrvá v Muzeu fotografie až do konce září.

Mimořádnou výstavu lze v Muzeu fotografie vidět až do konce září. | Foto: Deník / Redakce

„Spojit jména Salvador Dalí a Václav Chochola v logickou výstavu těchto geniálních umělců v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci – to byl můj záměr od okamžiku, kdy jsem na Floridě vstoupila na několik hodin do muzea Salvadora Dalího,“ uvedla výstavu její kurátorka Pavla Slancová, která poděkovala Muzeu fotografie za to, že ji bylo umožněno dát smysluplně dohromady umění fotografické, výtvarné a pohyblivé. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií je podle ní ideálním místem pro toto spojení.