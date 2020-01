Nejen v létě, ale i v zimě pravidelně zpříjemňuje lidem den hudbou. Třicetiletý písničkář a kytarista Honza Janda několikrát do týdne hraje a zpívá před Komerční bankou v budějovické Krajinské ulici.

Honza Janda hraje a zpívá u Komerční banky. Vystupuje také v kavárnách i na svatbách. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pod širým nebem vystupuje už od roku 2013. „Znal jsem George z Lannovky, vždycky se mi líbilo si ho poslechnout. Tak jsem to zkusil taky,“ vzpomíná. Dal výpověď v práci a jel hrát na šest dní do Prahy. „Líbí se mi, že dělám to, co mě baví, někomu zlepším den, jsem venku na vzduchu a ještě mi lidi občas hodí nějaké peníze,“ pochvaluje si.