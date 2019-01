Třeboň – Jaromír Nohavica bude hlavní hvězdou festivalu Okolo Třeboně, jehož 19. ročník začne tento pátek a vyvrcholí v neděli večer.

Písničkář Jaromír Nohavica. | Foto: Archiv

Během tří dnů přinese na 30 kapel a sólistů mnoha žánrů. Organizátoři zachovali tradici představení Divadla Járy Cimrmana, recesistického cyklozávodu i benefičního běhu Járy Cimrmana, který léta startoval nedávno zesnulý Ladislav Smoljak.

Největší zájem je o Nohavicu. „Několik let jsme snili o tom, že zazpívá v zámeckém parku, a teď se nám sen splní. Na Okolo Třeboně jezdí pravidelně v intervalech čtyř až pěti let. Jsem rád, že letos si našel čas, všichni asi vědí, že na festivaly moc nejezdí, o to je to pro nás významnější událost,“ řekl ředitel festivalu Pavel Barnáš.

Přehlídku rozdělil na tři části. V pátek míří na mladé publikum. V pravé poledne zahájí koncert na náměstí písničkář Xindl X, po něm následuje scéna Houpací kůň, která objevuje mladé kapely. „Žánrově jde letos o pestrou směs folku, world music, speed folkloru až po písničkáře. Večer pokračujeme koncertem, kde je hlavní hvězda Nightwork a superskupina All Stars Band jedinečně pro náš festival sestavená z mladých folkových hvězd,“ upozornil Barnáš.

Osobnosti v All stars

All Stars navazují na netradiční spojení z minulých let, kdy Redl zpíval s dechovkou. V superskupině se sejdou písničkářka Žofie Kabelková, Lucie Cíchová (Epy de Mye), kytaristé a zpěváci Vít Troníček (Marien), Jan Žamboch (Žamboši), Jan Přeslička (Epy de Mye), bubeník Jan Noha (Bezefšeho) a basista Jakub Šimáně (Mošny). Společně zahrají 11 písní včetně hitů Nechce se mi domů nebo Dohrála hudba.

„Ten nápad se mi líbí: pro tuto muziku je typické společné muzicírování, tak proč to nepřenést na pódium,“ komentoval svou účast Vít Troníček.

Sobotní program přinese klasiku v podobě Hradišťanu, Karla Plíhala, Laca Decziho či Nezmarů. Vrchol obstará Jaromír Nohavica, který zazpívá v neděli od 21 hodin v parku.

„Z doprovodného programu bych chtěl nejvíce připomenout Běh Járy Cimrmana, kdy chceme vzpomenout na pana Smoljaka, který tento běh po léta startoval a který nám tam bude velice chybět. Na festivalu přinášel lidem radost, a proto budeme v tradici běhu pokračovat. Je to akce, kde vyhrávají všichni, kteří se zúčastní, a výtěžek věnujeme nadaci Slunce pro všechny starající se o handicapované děti,“ vysvětlil Barnáš.

K tradici už patří i recesistický cyklozávod, na němž vyhrává tým, který je určen dopředu. Lidé se mohou přihlásit i těsně před začátkem.

Cimrmani dvakrát

„Stal se tradicí, už nám jezdí krojované skupiny a všichni přistupují na to, že ať budou závodit sebelíp, vždy skončí nejlépe na druhém místě. Není to závod v pravém slova smyslu, jde o to, abychom se pobavili navzájem a aby ti, co čekají na večerní koncerty, trochu poznali okolí. Trasy proto vedeme tak, aby lidé poznávali stále nová místa,“ popsal Pavel Drengubák ze skupiny Nezmaři, která je patronem závodu.

Z doprovodného programu je každoročně největší zájem o Divadlo Járy Cimrmana. To letos dvakrát uvede hru České nebe. Dále festival nabídne dětské koutky a Minidiskotéku. Třetím rokem funguje také literární koutek. Letos budou v galerii U Žabouše číst ze svých knih osobnost české fantasy Pavel Renčín a budějovický mystifikátor Jan Cempírek.

„A vracíme se i k žánru, který byl u vzniku festivalu. Country scéna se uskuteční v romantickém a nostalgickém prostředí pláže Ostende,“ doplnil Pavel Barnáš.

#nahled|https://g.denik.cz/26/c3/jh_program_okolo_trebone_0622_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/26/c3/jh_program_okolo_trebone_0622.jpg|Program festivalu Okolo Třeboně 2010#