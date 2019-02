Třeboň - Mimořádné spojení hudebních žánrů se chystá na třeboňské pláži Ostende.Folková kapela Nezmařitotiž v sobotu 17. srpna vystoupí sRozhlasovým swingovým orchestrem Václava Hlaváčeu rybníka Svět na pláži Ostende.

Známé písně zahrají společně, mezi nimi i song Den je krásný, jemuž drobně pozmění text na Svět je krásný. A slunce bude mít sólo.

S nadsázkou avizují, že to bude nejkrásnější koncert na světě. Na břehu rybníka Svět totiž vyroste speciální pódium tak, aby publikum mohlo sledovat západ slunce, což z tohoto břehu bývá nádherná podívaná. „Je to celé dost šílený nápad, technicky velmi složitý. Ale jenom realizace šílených nápadů posunuje lidstvo vpřed,“ upozorňuje nezmarský basista Pavel Jim Drengubák, který akci vymyslel spolu s Pavlem Barnášem, organizátorem festivalu Okolo Třeboně. Koncert začne v 19 hodin a muzikanti plánují, že s významnou podporou kapely Pánská šatna vydrží hrát až do nedělního východu slunce - aby tato letní slavnost obsáhla nejen loučení, ale také vítání nového dne.

Českobudějovická kapela Nezmaři letos slaví 35 let trvání. Proto se rozhodla uspořádat i tento velkolepý koncert, který pláži ušije na míru a při němž muzikantům i publiku bude ležet Svět (i svět) u nohou. Swing do letní nálady skvěle zapadá a navíc je to muzika, kterou mají Nezmaři rádi pro její energii, vtip i půvab. Ostatně ze swingu vychází i trampská muzika, například bratři Ryvolové, jejichž písně jsou Nezmarům velmi blízké. Rozhlasový swingový orchestr si vybral z nezmarského repertoáru více než deset písní, které upravil a společně je představí v novém kabátě. „Chystáme se to celé zaznamenat a vydat na DVD, které by vyšlo začátkem října k výročnímu koncertu Nezmarů,“ dodává Barnáš.

Publikum si může vybírat ze 400 číslovaných míst k sezení, která budou po pláži rozprostřena tak, aby diváci dobře viděli na muzikanty i na hlavního sólistu: slunce. Nejlepší místa i slevu si zájemci zajistí nákupem přes e-shop www. okolotrebone.cz, pak si vstupenky budou moci lidé koupit u hlavního vchodu na pláž. Začnou se prodávat v den koncertu od 17.30 hodin, kdy už bude areál otevřený, aby si lidé mohli v předstihu zaparkovat a občerstvit se. Na výběr budou jak tradiční speciality Ostende včetně utopenců dle zdejší unikátní receptury, tak ryby servírované mobilním zastoupením restaurace Šupina a novinka Jihočeské jerky od třeboňských rybářů.

Do blízkého kempu Třeboňský ráj bude diváky vozit z centra města vláček, v němž pojede propagační jízdu kapela Pánská šatna. Loni při zavírání koupací sezony představila svoji hymnu Den D na Ostende a teď ji rozšíří o další sloku. Pláž s dřevěnou hospůdkou Ostende má půvab připomínající film Rozmarné léto a pravidelně hostí milovníky starých bicyklů nebo retroplavek. Sobotní koncert s podtitulem Nezmarné léto zpestří módní přehlídka pruhovaných plavek, akademický malíř Tomáš Paul dokonce navrhl i modely pro ženy.

Vstupenky stojí v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun. Děti do 130 centimetrů bez nároku na místo k sezení zdarma. Více na www.okolotrebone.cz

