Jižní Čechy – Čertoviny Zdeňka Trošky přilákaly do kin tisíce lidí.

Nová pohádka Zdeňka Trošky Čertoviny měla premiéru 4. ledna a stala se první pohádkou uvedenou letos v kinech. Snímek, který se natáčel u nás na jihu Čech, se těší rekordní účasti návštěvníků. Co na to sám režisér Zdeněk Troška?„Těší mě to moc. I když nám kritici trochu ubrali diváky, do minulého víkendu jsme měli už 97 518 diváků,“ uvedl. Generální manažerka českobudějovického multikina CineStar v IGY Centru s tím souhlasí: „Je to nejúspěšnější snímek tohoto týdne.“ To potvrzuje také Jana Soulková, generální manažerka z druhého multikina v Čtyřech Dvorech. Podle ní na pobočce ve „Čtyráku“ vidělo od premiéry snímek už 1 873 diváků. Obě se shodují, že na pohádku chodí celé rodiny. Dohromady hrají snímek obě kina sedmnáctkrát v jeden den.



Předpremiéru Čertovin si nemohl nechat ujít ani Petr Machovec z Drslavic, protože se zúčastnil natáčení jako komparzista. „Viděl jsem se tam tak třikrát čtyřikrát. Pohádka se mi moc líbila,“ chválí. V hospodě hrál sedláka, který tam sedí a popíjí. „Volal mi pan Švejda, že se v jeho hospodě bude natáčet, jestli chci do komparzu. Pak mi volala paní produkční kvůli výšce a váze a už to jelo,“ vypráví. Mezi natáčením přišel prý vždycky Zdeněk Troška, vyprávěl ostatním a bavil je. „Byl to zážitek,“ shrnuje komparzista.

Kromě Drslavic se natáčelo i v obci Vlhlavy, a to před statkem, na dvoře a v sadě Jaroslava Sedláčka.



„Musel jsem vidět už předpremiéru,“ říká pan domácí. Svůj statek ve filmu poznal, ale vypadal prý jinak. „Upravili to tu do potřebného stylu, třeba odšroubovali okapy,“ vysvětluje. U Sedláčků štáb pobyl tři dny, předtím se ještě konaly přípravy. „Všechno pak uvedli do pořádku, udělali, co jsem chtěl. Byli to slušní lidi,“ vzpomíná Jaroslav Sedláček. Natáčení by se prý účastnil znovu, ale jen se Zdeňkem Troškou. Z výsledku je potěšen.

„Mám radost, že si lidé zase oblíbili klasickou českou pohádku,“ libuje si Zdeněk Troška.

Čertoviny na jihu se natáčelo v obcích Drslavice, Vlhlavy, Opatovice

premiéra 4. ledna, předpremiéra 12. prosince

hrají Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, aj.