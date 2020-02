Filmy Petra Zelenky se herci Jiřímu Mádlovi vždycky líbily, proto byl rád, když si ho režisér a scenárista před třemi lety vybral jako jednu z ústředních postav svého nového snímku Modelář. "Přiznám se, že bych do toho šel, i kdyby se mi ten scénář nelíbil. Tahle role pro mě byla ale opravdu zajímavá," vysvětluje herec, který rád své postavy "dotváří".

Předpremiéra filmu Modelář v kině CineStar v českobudějovickém IGY centru. Jednu z hlavních rolí ztvárnil Jiří Mádl. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Tak to bylo i v případě Plecha, majitele firmy s drony, kterého Jiří Mádl ztvárnil. "Petr nejprve chtěl, abych to hrál jako civilní roli," začíná vyprávět Jiří Mádl. Ten ale postavu pojal po svém a nechal se inspirovat rapperem Katem z kapely Prago Union, který měl ve snímku původně hrát. "On není materiálně založený, je intelektuál a pravý opak Plecha. Vzal jsem si z něho jen ty vnější znaky," přibližuje Jiří Mádl. Podle hudebníka se jako Plech oblékal, vypadal podobně, rappoval i mluvil. Specifickou mluvu Jiří Mádl poctivě trénoval dokonce přímo s rapperem. " Věděl jsem, že když si to člověk nacvičí, jede na autopilota a naučí se ne konkrétní věty, ale rovnou mluvit jako on," říká. Nejprve herci Petr Zelenka prý nerozuměl, nějaké scény proto upravili dodatečně. Plechovi ale zkrátka občas rozumět není, a tak musí opakovat.