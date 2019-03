Jindřichův Hradec – Novou výstavu Muzea fotografie a moderních obrazových médií zvanou „Interregnum“, jež představuje tvorbu studentů ateliéru Nová média I AVU, zahájila čtvrteční vernisáž.

Expozici můžete navštívit až do 7. dubna. Březnová otevírací doba muzea je od pondělí do pátku od 9 do 12.30 hodin. Podle předchozí domluvy lze muzeum navštívit i v dalších termínech.