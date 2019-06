Jindřichův Hradec – Monolog času – Šumava vlkům. Tak se jmenuje výstava výtvarného fotografa Jiřího Tillera, kterou v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií zahájili v minulém týdnu.

Snímky budou přístupné až do 18. srpna, a to denně od 10 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.