Jižní Čechy, Rakousko - Největší lákadlo Zemské výstavy, která potrvá do 3. listopadu, nabízí Vyšší Brod. Některé prohlídky Závišova kkříže jsou již vyprodané, místa je lepší si zamluvit.

Je v něm vsazen velký kus cedrového dřeva z kříže, na kterém ukřižovali Ježíše Krista. Zdobí ho množství drahokamů a perel. Jedna z nejvzácnějších církevních památek v Evropě, Závišův kříž, je hlavním lákadlem Zemské výstavy ve vyšebrodském klášteře. Náštěvníci ho spatří v pancéřované klenotnici. „Prohlídky jsou některé dny vyprodané, doporučujeme místa rezervovat,“ řekl převor Justin Berka.

Zemská výstava zve dále do Českého Krumlova, na rakouské straně do bývalého městského špitálu v Bad Leonfeldenu a pivovaru ve Freistadtu. S rozpočtem téměř půl miliardy korun a osmi měsíci trvání patří k hlavním událostem sezony. Loňskou Zemskou výstavu vidělo 320 tisíc lidí. Ta letošní je podobně ambiciozní a potrvá do 3. listopadu.