Jindřichohradecko - Ze sobotní kulturní nabídky regionu si vybere každý.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Strmilov

7. Tkalcovské slavnosti: Strmilovská tkalcovna

Řemesla, kvalitní výrobky, prohlídky, ochutnávky

9.00

Večerní koncerty: Songs from Utopia, Vladimír Merta



Dačice

Dačice Downtown - Centrum města

Prezentace 9.00 – 1.00

Start závodu 13.30

Afterparty v klubu Restart (kapely Mullethead, No Foto, Thrashsurf) 19.00



Třeboň

Retrocyklohraní - Masarykovo náměstí

Zahájení 10.00

start IV. etapy závodu Okolo jižních Čech 12.00

Jízda pro děti, dámy a pánové na retrokolech, další program do 14.30

Vyhlášení a spanilá jízda vítězů, veteránů a cyklistů 14.30



Jindřichův Hradec

Den otevřených dveří – Dům dětí a mládeže (Růžová, Husovy sady), Hvězdárna F. Nušla

10.00 – 17.00



Dačice

XVII. Dačické baroko - Státní zámek Dačice

Barokní jarmark: hry, hudba, řemesla 11.00 – 17.00

Tance měšťanského baroka na nádvoří 20.00



Pístina

Setkání rodáků a přátel

Slavnostní zahájení 13.00

Mše, žehnání zvonu 13.30

Souboru Javor 14.30

Historický šerm, Vrbovci, jízda kočárem a další 15.00

Zábava – Klaret 20.00



České Velenice

Loučení s prázdninami - amfiteátr, sídliště na Sadech u prodejny Flop

Loučení s létem na téma „Za zvířaty našich lesů“, v případě pěkného počasí pěnová show 14.00

Koncert Lazareth 18.00



Suchdol nad Lužnicí

Setkání přátel a rodáků místní části Hrdlořezy - fotbalové hřiště

Zahájení, přivítání 14.00

Společné odpoledne s kapelou Krystal 17.00



Stajka

Hasičská soutěž

Začátek soutěže 15.00

Po skončení hudební produkce oldies, největší české a zahraniční hity



Jindřichův Hradec

Zpívání nad Nežárkou - Základní umělecká škola

Kapely X-tet, Ve čtvrtek v pět, Flow Track, Kalypso Praha 17.00



Třeboň

Collegium 1570 - Zámek Třeboň

Vystoupení skupiny historického šermu 18.00



Dačice

Noční vyhlídka z věže - Věž kostela sv. Vavřince

21.30



Jindřichův Hradec

- Kino Střelnice

Hurvínek a kouzelné muzeum 17.30

Barry Seal: Nebeský gauner 20.00



Třeboň

- Kino Světozor

Velká oříšková loupež 2,17.00

Špunti na vodě, 20.00