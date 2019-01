České Budějovice – Jihočeské divadlo (JD) pojede se svým uměním na výlet do Prahy. Cílem je, podle ředitele divadla Lukáše Průdka, aby se o moderním regionálním divadle, které se snaží sdílet své zkušenosti, dozvěděla také nejen odborná, ale i laická veřejnost z jiných regionů a z hlavního města.

Dokumentární drama Elity nebude možné z technických důvodů odehrát v Praze, proto divadlo vypraví autobus do Českých Budějovic. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Snažíme se divadlo posouvat dopředu a jsme hendikepovaní tím, že do Českých Budějovic nevede dálnice,“ posteskl si ředitel, který přehlídku naplánoval na rok stých narozenin Jihočeského divadla.



Podle jeho názoru by mohl mít zájezd blahý vliv pro budoucí spolupráci divadla s dalšími umělci.

JIŽNÍ SPOJKA 2019

26. 2. Divadlo DISK – v 19.30 h Téměř dokonalá láska

27. 2. Divadlo DISK – v 19.30 h Čechomoří

1. 3. JD – v 19 h Elity

2. 3. NoD – ve 14 a ve 20 h GAME

3. 3. Divadlo ABC – v 16 h Kominíček

11. 3. Forum Karlín – v 19.30 h Klíče odnikud

Jaké kousky budou prezentovat Jihočeské divadlo? Podle Lenky Cimlové Ostré z marketingu JD to, co divadlo považuje za nejlepší. Přivezou například projekt Malého divadla, hru GAME ve stylu participačních her a LARP, kterého se účastní i publikum nebo rodinný muzikál Kronikáři spojující všechny čtyři soubory JD. V Praze uvidí také novinku, dětskou opetu Kominíček, která bude mít začátkem února teprve premiéru. JD navštíví Divadlo DISK, experimentální prostor NoD, Divadlo ABC a Forum Karlín.



PŘIJEDOU SE PODÍVAT NA ELITY



Jednou se autobus z Prahy vypraví i do Českých Budějovic za kontroverzním politickým dramatem Elity. „Bohužel se nám skutečně nepodařilo v Praze najít sál, ve kterém bychom mohli představení z technických důvodů a požadavků, které má, odehrát,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Oříškem bylo podle Lenky Cimlové Ostré také najít prostor, kam by se vešel balet slavného choreografa Petra Zusky Klíče odnikud. Diváci taneční představení nakonec navštíví ve Foru Karlín.



Již dříve JD jezdilo na zájezdy, ale je to vůbec poprvé, kdy se divadlo vypravuje na čtrnáctidenní divadelní přehlídku, na níž odehraje šest představení. „Bude to velmi náročné pro naši techniku,“ myslí si Lenka Cimlová Ostrá o divadelním maratonu. Například piano, na které hraje na jevišti při tanečním představení Klíče odnikud, klavíristka Božena Steinerová, se bude převážet do Prahy a zpět a na místě ladit.