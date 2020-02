Je šest procent z rozpočtu jihočeské metropole pro kulturní účely dost nebo málo?

Opoziční zastupitel Jan Piskač si myslí, že je to málo, hlavně proto, že peníze se podle jeho názoru rozdělují hodně nerovnoměrně. Zatímco Jihočeské divadlo dostane přes sto milionů ročně, na ostatní zbývá jen pět milionů v grantovém programu. A tam se navíc ucházejí o finance třeba na taneční soutěž i ti, kdo neuspěli při rozdělování sportovních grantů…

Jan Piskač by proto doporučil přesunutí části „divadelních“ peněz do grantového programu s volnou soutěží všech, včetně samotného divadla.

Náměstek primátora Juraj Thoma ale upozorňuje, že Jihočeské divadlo je příspěvkovou organizací města. Z toho plyne, že zaměstnanci divadla jsou také zaměstnanci města České Budějovice. A není možné, aby nevěděli, jestli budou výplaty a finančně aby záviseli na úspěchu případného grantového řízení.

Za posledních osm let narostla suma, kterou dostává z českobudějovického rozpočtu jako příspěvková organizace Jihočeské divadlo, přibližně o čtvrtinu. Vloni to bylo 110 milionů korun. Ostatní kulturní subjekty ve městě ale soutěží rok co rok o stejných zhruba pět milionů.

To se nelíbí opozičnímu zastupiteli Janu Piskačovi. „Jestli se z týchž prostředků našlo víc na první instituci, tak proč se za tu dobu nenašlo víc na živou kulturu,“ říká Jan Piskač s tím že spoustě žadatelů se rozděluje jen nedůstojná almužna. O granty se totiž celkem uchází desítky subjektů.

Podle zastupitele však není problém na straně Jihočeského divadla. „Toto není filipika proti minulému či současnému vedení divadla,“ zdůrazňuje Jan Piskač. Míní, že Jihočeské divadlo jen do svého rozpočtu promítá tabulkové navýšení platů, nebo větší ceny energií a od města jako zřizovatele pak získává většinu potřebných prostředků. „Konzervuje se tím zastaralý systém,“ je ale přesvědčen Jan Piskač.

Chtěl by proto financování kultury ve městě zásadně změnit. „Znovu připomínám naši iniciativu, spustit systém nejen jednoletých, ale i tříletých nebo pětiletých grantů,“ říká Jan Piskač s tím, že by se dal Jihočeskému divadlu čas třeba deseti let. Aby se připravilo na to, že samo také bude o granty soutěžit s ostatními žadateli.

Systém by pak byl podle zastupitele pružnější a pro město výhodnější. Mohl by přitom zachovat i nadále výhody pro Jihočeské divadlo jako zavedenou instituci s odpovídajícím zázemím.

Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek ale upozorňuje, že společná soutěž divadla s ostatními žadateli o kulturní příspěvky je těžko možná, protože jde o nesrovnatelné soupeře. A vysvětluje, že by to bylo, jako by se špičkový sportovní tým ucházel o peníze společně s amatéry. K otázce financování také zdůrazňuje, že divadlo potřebuje určitou míru jistoty. Třeba proto, že umělecké soubory je nutné držet dlouhodobě pohromadě.

Navíc divadlo není závislé jen na městském rozpočtu. Dostává příspěvky z kraje a od sponzorů. Provoz také zvládá z 33% hradit z vlastních prostředků jako jsou třeba výnosy ze vstupného a v rámci České republiky si v tomto ohledu vede lépe, než řada srovnatelných divadel. Případná změna financování kultury je ale podle Lukáše Průdka zcela v kompetenci města.

To se však k úplnému převratu nechystá. Náměstek primátora Juraj Thoma míní, že vysypání všech finančních prostředků, a to pro i Dům umění, letní kino, nebo zvláštní akce do jednoho pytle, aby se hlásili všichni zájemci, byl by z toho stav chaosu. Jde totiž o nesouměřitelné akce. Ale dodává, že třeba víceleté granty už může kulturní komise vypisovat, jen k tomu zatím nesáhla.

Náměstek primátora také upozorňuje, že divadlo je zřizované městem, a proto není možné, aby jeho zaměstnanci byli závislí na tom, jestli se povede získat grant… Ohledně debat o kultuře pak Juraj Thoma očekává, že zastupitelé nezapomenou na své proklamace, že kultura potřebuje více peněz, a osvědčí to při schvalování prostředků pro další grantovou výzvu…

V roce 2019 nabídlo Jihočeské divadlo 18 premiér. Letos to budou na přelomu února a března další tři novinky. Soubor hraje i jinde v kraji a pravidelně v létě před otáčivým hledištěm v Č. Krumlově.