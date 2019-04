Jeho obrazy můžete vidět v Městském muzeu a galerii Dačice od 28. dubna do 26. května. Dále zde vystavují umělečtí kováři David Habermann a Hugo Jonáš. Slavnostní zahájení se koná v sobotu 27. dubna v 17 hodin, vystoupí Škola šermu Ballestra. Výstava bude k vidění denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.