Houslistka Julie Svěcená, dcera houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, vystoupí v Českých Budějovicích. Zahraje na předvánočním koncertě Pohoda Vánoc. Ten se koná ve čtvrtek 28. listopadu v divadelním sále v DK Metropol od 19.30 h.

Těšit se můžete na vánoční pohodu s pestrým hudebním programem. Zazní například dílo Josefa Myslivečka, houslový koncert a-moll Johanna Sebastiana Bacha či část Zima z jednoho z nejslavnějších cyklů houslových koncertů Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. Právě ke dvěma posledním zmíněným skladbám má Julie Svěcená osobní vztah. „Čtvero ročních dob neodmyslitelně patří k evergreenům houslového repertoáru,“ myslí si houslistka a pokračuje: „Kterékoliv skladby psané Bachem jsou pro mě naprosto geniální, po každém jednotlivém poslechu či provedení si v nich najdu něco nového.“ Uslyšíte samozřejmě také české koledy.

Julie Svěcená zahraje s komorním smyčcovým orchestrem Virtuosi Pragenses, s nímž spolupracuje již přes patnáct let. „Čas opravdu letí,“ usmívá se Julie Svěcená a dodává: „Vždycky je to spolupráce příjemná, pohodová a těším se na další společné muzicírování právě na tomto vánočním koncertu.“ Sóla zazpívá barytonista Jiří Rajniš. Se zpěvákem Julie Svěcená pracovala již v minulém roce. „Je to vynikající pěvec, v jehož podání dostanou laděné skladby a koledy, které na koncertě zazní, úplně jiný rozměr,“ láká návštěvníky houslistka.

Kromě hudby posluchače čeká i recitace v podání herečky a moderátorky Gabriely Filippi s dcerou Sofií. Návštěvníci uslyší díla Angela Silesia, Jaroslava Vrchlického, Johanna Wolfganga Goetheho a dalších. Koncert pořádá produkční Agentura TRDLA s.r.o. Za vstupenku zaplatíte 370 a 420 Kč.

Do krajského města se Julie Svěcená ráda vrací. Třeba jen na návštěvu, nebo za koncertem jako nyní. Mladá hudebnice, která absolvovala prestižní Royal Academy of Music v Londýně, přiznává před koncerty trochu trémy. „Řekla bych, že je zdravá i potřebná. Je to takový nával energie, který vás na vystoupení o to víc naladí,“ vysvětluje. Co si před vstupem na pódium říká? „Užij si to!“ odpovídá Julie Svěcená a uvažuje: „Hudba je krásná. Skrze ni se dá vyjádřit prakticky cokoliv a je jen na vás, jak to v tu danou chvíli uchopíte. Je to jako prázdné plátno. A už je na představě malíře, jak chce barvy na plátně zpracovat.“

VÁNOCE HOUSLISTKY

Předvánoční čas nabitý koncerty bývá pro Julii Svěcenou obvykle pracovní. Samotné svátky však tráví s blízkými. „Přiznám se, že koledy doma nehrávám, ty si spíše užívám na vánočních koncertech,“ prozrazuje umělkyně.

Na Štědrý večer bývá prý doma tradice pustit si Rybovu Českou mši vánoční a pak si vychutnat také pár chvil ticha. „To je po tom, co posloucháte či vnímáte hudbu prakticky dennodenně, odpočinek jako blázen,“ vysvětluje na závěr Julie Svěcená.