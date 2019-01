Jindřichův Hradec – Ve Fakultě managementu před časem vznikl nový divadelní spolek, marketingem PR vztahy byla pověřena Veronika Šíšová, která Deníku sdělila zajímavosti ze života spolku. Prvotinou divadelníků byla pohádka Mrazík.

Váš divadelní spolek je poměrně mladý, kdy a jak vznikl?

S nápadem na vytvoření divadelního spolku přišla současná režisérka Dana Trefancová na začátku zimního semestru, to znamená v říjnu minulého roku. Tento nápad zaujal mnoho studentů a i právě díky nim vznikl na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci divadelní spolek. Nic by nemohlo samozřejmě vzniknout, nebýt velké podpory ze strany fakulty samotné, za což jsme velice vděční.

Má váš soubor nějaký název, jak název vznikl?

Postupem času vznikl samozřejmě i oficiální název. Spolek se jmenuje Divadelní spolek FaMa. Tento název nemá nic společného s Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění FAMU, jak by se mnohým jistě mohlo zdát. FaMa je zkratka vytvořená z počátečních písmen naší ''alma matter“, tedy fakulty managementu.

Koho napadla myšlenka na hraní divadla a kolik vás celkem účinkuje? Kdo je režisér?

Jak jsem již zmínila v úvodu, s myšlenkou na založení divadla přišla Dana Trefancová, která je zároveň i režisérkou „našeho zvěřince“. Na divadelním představení a jeho přípravě se podílí mnoho osob, a to jak z řad zaměstnanců fakulty, tak i z řad studenstva. Například v naší poslední, a zároveň premiérové hře, se představilo 17 herců, z nichž dva jsou členy profesorského sboru fakulty.

Jaké bylo vaše poslední sehrané představení, měli jste úspěch?

Naše poslední představení bylo zároveň i naší prvotinou, jednalo se o fenomenálně známou pohádku na ruské motivy Mrazík. Pro nás bylo toto představení obrovským úspěchem, přestože jsme se během jeho přípravy potýkali s nemalými obtížemi. Nakonec jsme vše zvládli k naší spokojenosti. Podle ohlasů některých z diváků, kterých bylo přibližně 350, se pohádka v naší interpretaci velice vydařila.

Zkoušíte nyní nějaké nové představení, jaké a u jaké příležitosti byste ho chtěli zahrát?

V současné době nic nového nezkoušíme, protože jsme plně zaměstnáni přípravou na zkoušky a mimo to jsme se rozjeli do našich domovů, které jsou v různých koutech republiky. Ale tato situace se s nadcházejícím semestrem změní, začátkem nového semestru, tedy v půli února letošního roku, začne opět koloběh zkoušek našeho spolku. Název nadcházejícího díla je zatím veřejnosti utajen, ale přeci jenom malá nápověda: ve filmové verzi se v hlavní roli objevila mladičká slovenská herečka Zuzana Norisová. Na premiéru se mohou diváci těšit koncem letního semestru tohoto roku. Informace o přesném termínu budou uveřejněny na internetových stránkách Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Hledáte další nové herce nebo už máte plno?

U nás není nikdy plno, dveře našeho spolku jsou stále otevřeny pro nové zájemce. Práce je skutečně mnoho, a to nejen pro ty, co by se chtěli blýsknout v záři reflektorů. Vítáme jakékoliv nové zájemce!



Zabírá vám aktivita hodně času, jak často zkoušíte?

Divadlo je aktivitou bezpochyby náročnou. Zkoušky probíhají jednou týdně průměrně po dobu dvou hodin. K tomu samozřejmě přibývá i práce doma, jako je studium textu, tvorba kulis, plakátů a tak dále.

Co byste si jako divadelní spolek přáli do budoucna?

Do budoucna si přejeme rozvoj našeho spolku, rozšíření našich řad a vytvoření tradice divadla na naší fakultě v dlouhodobém horizontu. V neposlední řadě si přejeme mnoho dalších představení, které osloví a snad i pobaví širokou veřejnost.

