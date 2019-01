Vodňany - Už po dvaadvacáté se 18. dubna uskuteční setkání spisovatelů Zeyerovy Vodňany.

Vodňanský spisovatel Jan Bauer pořádá již 22. ročník setkání spisovatelů. I letos předá literární ceny Zeyerův hrnek a Literární pohár Jana Bauera. | Foto: Deník / Lenka Pokorná

Při této příležitosti přijedou do Vodňan přední čeští autoři, mezi které patří Michal Viewegh, Otomar Dvořák, Františka Vrbenská, Markéta Harasimová, Jitka Ludvíková, nebo František Niedl. Čím nás ještě letošní ročník tohoto významného setkání osobností překvapí, jsme se zeptali zakladatele akce vodňanského spisovatele Jana Bauera.

Dopoledne čekají pozvané spisovatele besedy ve vodňanských školách a také na základní škole v Bavorově. Po obědě následuje výlet na zámek Dub u Prachatic a od 18 hodin budeme ve vodňanské Městské galerii číst ukázky ze své tvorby. Zároveň se k nám při této příležitosti přidají i někteří další autoři, kteří dopoledne nemohou přijet, jako například písecký detektivkář Ladislav Beran. Mimo to budou předány i literární ceny Zeyerův hrnek a Literární pohár Jana Bauera.

Proč jste tento pohár nazval svým jménem?

Zeyerovy hrnky jsou určeny jihočeským autorům a spisovatelé, kteří nejsou z našeho kraje, si stěžovali, že jsou opomíjeni. Proto jsem založil takovou vlastní cenu, abych jim to vynahradil. Poprvé jsem tento pohár předával loni a dostal ho spisovatel a záhadolog Luboš Y. Koláček.

A co vaše vlastní tvorba? Co právě píšete?

Minulý týden jsem do nakladatelství odevzdal poměrně objemnou knihu Nesamozřejmé Československo, která je věnována 100. výročí vzniku Československé republiky. Líčím v ní nejen hlavní události, které se u nás odehrály v uplynulém století, ale encyklopedickými hesly představuji naše nejvýznamnější politické osobnosti od Ladislava Adamce až po Petra Zenkla. Kniha by měla vyjít už v květnu.