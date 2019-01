Jindřichohradecko - Vneděli končí Dny evropského kulturního dědictví. Jejich prostřednictvím se mohou ještě ovíkendu návštěvníci historických objektů seznámit isméně známou historií či využít zvýhodněného vstupného.

Třeboňský zámek. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

„O víkendu umožníme občanům s trvalým bydlištěm v Třeboni vstup na novou prohlídkovou trasu A zdarma. Musí však předložit platný doklad,“ uvedl kastelán třeboňského zámku Pavel Hofman .

Návštěvník, který vstupenkou doloží, že ve stejný den navštívil památkový objekt ve správě NPÚ v Českých Budějovicích bude mít vstup na prohlídkovou trasu jiného objektu, který je v téže správě, zdarma.

Navíc mají na některých hradech a zámcích při této příležitosti zpřístupněná místa, která jsou jinak lidem uzavřená. Státní zámek Dačice nabízí svým návštěvníkům možnost podívat se u této příležitosti zdarma do jinak nepřístupného sklepení. Lidé budou moci také v Dačicích nahlédnout do klášterního kostela svatého Antonína Paduánského či do kostela svatého Vavřince.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí tentokrát speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor s průvodcem ve Španělském křídle, ale za vstupné. „Na této prohlídce se představí poprvé návštěvníkům nově zrestaurovaná tapiserie Hostina u Calypsó. Byla na ní odvedena úžasná práce, která trvala asi pět let,“ uvedl kastelán jindřichohradeckého hradu a zámku Václav Bis. Zadarmo se však podle jeho slov mohou lidé podívat do sklepa pod gotickým křídlem. Zájemci o kulturu mohou také zhlédnout výstavu prací studentů oděvního ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové MOME z Budapešti kterou pořádá Jindřichohradecká kulturní společnost v Renesančním mlýně v areálu Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec.

Zámek Červená Lhota nabízí mimořádné prohlídky dvou pozoruhodných sakrálních památek v Deštné. Jsou jimi farní kostel svatého Ottona a lázeňský kostelík svatého Jana Křtitele.