Jindřichův Hradec - Ve středu po poledni zemřela ve věku devadesáti let cembalistka Zuzana Růžičková.

Prof. Zuzana Růžičková. | Foto: ČTK/ Vít Šimánek

Zuzana Růžičková, významná umělkyně světové pověsti, byla čestnou občankou Jindřichova Hradce. Byla manželkou hudebního skladatele Viktora Kalabise, za kterého se vdala v prosinci roku 1952 a žila s ním právě v Jindřichově Hradci. Zuzana Růžičková se narodila v Plzni a po nacistické okupaci byla vězněna v několika koncentračních táborech - v Terezíně, Osvětimi a Bergen-Belsen. Právě v Terezíně se seznámila s dalšími hudebníky, například s operním pěvcem Karlem Bermannem.



Umělkyně, která se narodila 14. ledna 1927 v Plzni, je známá zejména jako interpretka hudebního díla Johanna S. Bacha. Natočila více než pětatřicet desek. Její koncertní aktivita po celém světě jí vysloužila přezdívku první dáma cembala. Dámou české kultury ji jmenoval v letošním roce ministr kultury Daniel Herman. Získala dlouhou řadu ocenění, mezi která patřila například čtyřnásobná prestižní pařížská cena Grand Prix du Disque Académie Charles Cros či francouzský titul Rytíře umění a literatury. V letech 1979 až 1990 byla sólistkou České filharmonie.



O vzpomínku na Dámu české kultury se podělil bývalý starosta Jindřichova Hradce Karel Matoušek.



"Zuzana Růžičková byla pozitivním člověkem a měl jsem ji moc rád. Měl jsem to štěstí, že před deseti nebo jedenácti dny končila v Hradci svůj prázdninový pobyt, tak jsem jí navrhnul, že bych jí odvezl zpátky do Prahy. Souhlasila, s manželkou jsme ji tedy odvezli. Byli jsme na návštěvě u ní v bytě, ukazovala nám pozůstalost po Viktoru Kalabisovi. Byla plná elánu. Zmínila, že s ní jistá americká novinářka pracuje na knize, což ji časově vytěžovalo. Hovořila o Concertinu Praga, o manželovi, o Hradci… domluvili jsme se, že jakmile bude příští rok zase trochu hezké počasí, tak že pro ni zase přijedu a přivezu ji zpátky do Hradce. Byla velmi ráda. Mám na ni i na jejího manžela hezké vzpomínky, Viktor kdysi většinu svých pobytů v Hradci trávil na místní plovárně, dopoledne skládal a odpoledne jsme se scházeli… Jsou to krásné vzpomínky," popsal Karel Matoušek.

Na jindřichohradecké radnici vlaje od středečního podvečera černý prapor. Profesorka Zuzana Růžičková byla poslední žijící čestnou občankou města nad Vajgarem. "Toto ocenění získala v roce 1998," sdělila vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová.