Český Krumlov - Každý z úředníků mluví ohledně otáčivého hlediště jinak.

Otáčivé hlediště láká diváky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Komise světového dědictví UNESCO se znepokojením poznamenává, že: „Smluvní stát, tedy Česká republika, plánuje pokračovat s užíváním majetku k venkovním divadelním aktivitám.“

Tato věta týkající se českokrumlovského otáčivého hlediště stojí v oficiální zprávě z posledního jednání Výboru světového dědictví v Seville. „Dostali jsme překlad této zprávy, který nám poslalo Ministerstvo kultury,“ uvedla místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Zatímco před měsícem se v Českém Krumlově sešli odpovědní čeští politici a úředníci, aby konečně jednali o budoucnosti otáčivého hlediště, dohodli se přinejmenším na tom, že chtějí v nějaké formě točnu v zámecké zahradě zachovat nejen do roku 2016, ale i poté.

Ale co na to UNESCO? Co vlastně vyplývá ze stanoviska Komise světového dědictví? Jakoby si Česká republika i Výbor světového dědictví stále vedly svou, a to na vedlejších kolejích.

Komise UNESCO si, citováno přesně: „Povšimla snahy smluvního státu zabezpečit ochranu a hospodaření majetku patřícího do Světového dědictví. Také zaznamenala, že demontáž otáčivého divadla byla prodloužena do 31. prosince 2009 a že nejzazší termín úpravy zasaženého prostoru bylo prodlouženo do 30. dubna 2010.“

Komise světového dědictví také požádala Českou republiku také o předložení detailního projektu k lokaci nového divadla v zámecké zahradě a jeho přesné pozice a hodnocení dopadu.

Text citované zprávy už má vedení Českého Krumlova, ale i Ministerstvo kultury k dispozici nejméně dva měsíce. Zprvu to byla údajně pracovní verze a pracovní překlad. Ten se ovšem stal textem oficiálním.

V lednu 2011 navíc na žádost UNESCO začne nanovo další zpracovávání další oficiální zprávy o nakládání s českokrumlovskými památkami pro další chystané jednání výboru UNESCO. Tou dobou by podle některých výkladů zápisu točna neměla být vůbec v provozu. Ale žádný z českých politiků se k žádné likvidaci nezavázal.

Ministr chce rychlé řešení

Podle ministra kultury Václava Riedelbaucha je nezbytné problémy s otáčivým hledištěm vyřešit co nejdříve.

„Vemte si, kolik jsme už měli letos mezinárodních ostud. Chceme další? Kvůli tomu, že se tady takhle strkáme, čeká na zápis několik dalších míst. Chceme nechat zapsat i nehmotná dědictví, například maškarní průvody v Hlinsku nebo jízdu králů na Vlčnově. V tu ránu je vše zablokované. O zápis na seznamy UNESCO se snaží dostat i plno jiných států nejen z Evropy a ty se tam velmi tlačí,“ doplnil Riedelbauch.

Problémy kolem českokrumlovské točny vnímá ministr v kontextu republiky. „Beru to tak, že celá situace má poněkud nešťastné dopady na celou republiku.“

A pokud by byl Český Krumlov vyškrtnut ze seznamu UNESCO? Co se stane? Někteří lidé varují před úbytkem turistů, poklesem cen nemovitostí, poklesem tržeb v oblastech souvisejících s turistickým ruchem. Jiní by v takovém případě výrazné problémy neočekávali, například ministr kultury Václav Riedelbauch. „Myslím, že do Českého Krumlova by se jezdilo stále,“ odpověděl na dotaz.

UNESCO i stát mluví každý jinak?

„Usnesení výboru UNESCO platí. Tečka. To už nikdo revidovat nebude,“ říká místostarostka Zimkundová. Zápis jednání ze Sevilly podle ní cituje zápis z kolaudačního rozhodnutí o konci provozu točny v roce 2009. Tato informace už rozvířila veřejné mínění o prázdninách. Ministerstvo ji nakonec okomentovalo jako výsledek omylu. Jenomže se z ní stala součást oficiálního textu UNESCO.

Starosta Luboš Jedlička ale oponuje: „V kolaudačním rozhodnutí o nějakém termínu v roce 2009 není ani zmínka. Chceme zrušení točny my, jako stát, nebo to chce výbor UNESCO v Paříži? Nikdo mi na oficiálním jednání o točně na tuto otázku nedokázal odpovědět. Pokud by tady mělo dojít k jakémukoliv odstranění jakékoliv stavby na jakémkoliv pozemku, musí k tomu být vedeno správní řízení podle českých zákonů. Když si UNESCO sedne a řekne, že tady něco zmizí do roku 2009, tak si to může říci. Ale je to to samé, jako kdybychom si my tady řekli, že někde zmizí něco ve Španělsku.“