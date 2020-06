Pro kamarády a blízké jsem ušil okolo sto padesáti roušek. Dalších sto třicet jsem jich věnoval seniorům prostřednictvím obecního úřadu v Litvínovicích. Do šití roušek se zapojila i většina mých spolužáků. Své roušky se snažím sladit s outfitem. Roušky se už pomalu stávají módním doplňkem, ale nemyslím si, že je to úplně dobře. Čím déle budeme myslet na to, že je potřebujeme a budeme se v nich vystavovat na internetu, tím déle je budeme nosit. Myslím si, že čím méně se takto budeme prezentovat, tím dříve to období bude pryč. To je můj úhel pohledu.

Zdroj: Deník/ Lucie Váchová