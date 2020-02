Už brzy oslavíme 20. výročí Leny. Oslavy vypuknou v sobotu 7. března od 16.30 hodin v Lucky Pery, kde bude možnost se setkat s bývalými i současnými členkami a také zhlédnout dokument o našem klubu. Tímto všechny čtenáře na slavnostní večer k 20. výročí Leny zvu. Vstupenky je možné zakoupit v Kuchyňském studiu Monzo v Růžové ulici nebo rezervovat na e-mailu aerobikteamlena@seznam.cz. Nejbližší sportovní akcí, kterou budeme pořádat, jsou tradiční Vajgarské závody. Už 15. ročník se koná 19. dubna 2020. Je to soutěž pro všechny kroužky, týmy, školy a školky, které nacvičí pohybovou skladbu. Pro mě osobně je úspěch už jen to, že má svěřenkyně odcvičí sestavu skvěle. Když je to doplněné o nějaké hezké umístění, tak jsem šťastná. Mezi nejvýznamnější určitě patří umístění na Mezinárodní soutěži MIA FESTIVAL, kde jsme ve třech kategoriích (do 7 let, 11-13 let a 14 a více let) získali 1. místa, dále titul II. vicemistryně ČR v dospělé kategorii ATS v roce 2017 nebo výhra putovního poháru Paní Radové v roce 2016. A v loňské sezóně 2019 se nám jednotlivkyně sportovního aerobiku probojovaly v několika závodech z 50 závodnic do finále a obsadily krásná místa.