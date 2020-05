Jan Fidler: V hradeckém ateliéru restaurují vzácné kousky vlámských tapiserií

Vznik jindřichohradeckého Ateliéru tapiserií sahá do daleké historie. Z Prahy sem svou dílnu v roce 1910 přesunula Marie Teinitzerová. Její rodina tu totiž měla objekt, ve kterém svůj ateliér mohla rozvíjet. V roce 1948 byla dílna zestátněna a koncem padesátých let se stala jedním ze sedmi závodů Ústředí uměleckých řemesel. Teď už ji třicet let vlastní Jan Fidler. V dílně se pouze nerestauruje, ale tkají se tu i nové věci.

Předchozí 1 z 5 Další V ateliéru v současné době pracuje sedm lidí, další sem docházejí externě. Na konci loňského roku získala dílna zajímavou zakázku. „Já si velmi cením spolupráce s památkáři. Teď se opravuje zámek ve Vimperku a dodává se tam mobiliář. Mají tam přijít i tři gobelíny. Na jejich obnovu bylo koncem roku vyhlášeno výběrové řízení a my jsme ho vyhráli,“ zmínil Jan Fidler. Zdroj: Deník/ Lucie Váchová Jedna tapiserie pochází ze zámku Náměšť nad Oslavou. A právě u ní byl během obnovy učiněn nečekaný objev. „Tapiserie zobrazuje skupinu několika žen a mužů ve zbroji. Původně byla nazývána Dcery krále Dareia vítají vojevůdce Alexandra Makedonského. Datovali jsme ji do první třetiny 17. století, vzniknout měla v Paříži. Po jejím vyčistění v Jindřichově Hradci se však objevily nové zajímavé detaily,“ popsal Jan Fidler. Zdroj: Deník/ Lucie Váchová Jeden z nejlepších světových odborníků na historické tapiserie Guy Delmarcelem totiž při konzultaci upozornil na útržky nápisů na lemech tunik vojevůdce a skloněné ženy uprostřed tapiserie. Na ženské tunice lze zřetelně přečíst písmena BIGAI, na tunice vojevůdce nápis DAVIT. Vše tedy nasvědčuje tomu, že je na tapiserii zobrazen starozákonní příběh o Abigail a Davidovi. Zdroj: Deník/ Lucie Váchová "Belgičtí odborníci také zjistili, že textilie byla utkána v okolí Bruselu a je ještě o něco starší. Datum vzniku posunuli do třetí čtvrtiny 16. století. Podle nich jde o jedinečný kus v Evropě. Jsem tedy rád, že prošel právě naší dílnou,“ uvedl majitel dílny. Obnova tapiserie restaurátorce Haně Tunklové trvala čtyři měsíce. Nyní už po kolaudaci čeká na převoz na zámek Vimperk. Zdroj: Deník/ Lucie Váchová Další dva kusy tapiserií jsou datované do poloviny 17. století a pocházejí ze sbírek zámku Hluboká. Jedna z nich zachycuje tehdy velmi oblíbený motiv idylické krajiny, druhá vypráví epizodu z biblického příběhu o Juditě a vznikla v Bruselu v jedné z nejprestižnějších tkalcovských dílen své doby. Zdroj: Deník/ Lucie Váchová

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu