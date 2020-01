K prodeji barefootové obuvi přivedla Dagmar Krupicovou dcera

Dagmar Krupicová z Hospříze provozuje v jindřichohradecké Klášterské ulici naproti městskému úřadu obchod s barefootovou obuví nazvaný Barefoot obuv pro děti i dospělé - Footmark. "Do stávajících prostor se obchod stěhoval z nedaleké Husovy ulice, protože jsme se rozrostli natolik, že nám tamní kapacita už nevyhovovala, zejména co se týče skladu," říká. "K barefootu jsem se dostala díky svojí první dceři. Když si začínala stoupat, tak začínala mít určité problémy s nožičkami. Začala jsem proto pátrat, co by pro ní bylo vhodné, a to mě k barefootu přivedlo. Celá ta filozofie mi díky tomu dává smysl a logiku," vypráví.