Moje maminka v družstvu Kámen také pracovala, takže má první cesta ze školy vždy vedla tam. Vlastně jsem tam strávil dětství. Nepamatuji se, že by mne rodiče ke kamenosochařství nějak směrovali. Až pak, když se v sedmé osmé třídě začalo rozhodovat, co dál. Můj táta vždycky pěkně maloval, já jsem se tomu začal věnovat až právě v tomto období. Vlastně ještě později. Nejdříve jsem šel na učební obor kameník do Lipnice nad Sázavou. Ale po základce už jsem měl jasno a o ničem jiném jsem neuvažoval. V prváku to nebyla žádná legrace. V šest ráno jsme vzali kufr s nářadím a vyrazili jsme na praxi. Celý rok jsme dělali ručně venku, v zimě, v létě. Teď to dokážu ocenit, protože ruční řemeslo už vás dneska nikdo nenaučí. Řekl bych, že tak třetina ročníku u oboru zůstala. Dneska už je to vzácnost.