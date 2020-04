Když se Marie Kučerová rozhodla, že odejde do důchodu a město vyhlásilo konkurz na její pozici, řekl jsem si, že to zkusím. Ona byla vynikající učitelka, a bude i nadále. Vždycky to bude první člověk, za kterým se půjdu poradit. Práce v muzeu se mi tedy hodně líbila, bavila mne. Neuměl jsem si představit, že by sem přišel někdo cizí. Někdo, kdo není z Dačic a nemá k tomu městu vztah. Motivoval mne tedy především patriotismus a také to, že bych rád ve svém oboru něčeho dosáhl. Ve výběrovém řízení nás bylo celkem pět. Je to pro mne čest, že vybrali právě mne. A také to je velká zodpovědnost, protože laťka je nasazena hodně vysoko. Budu se snažit, aby muzeum šlapalo, abychom připravovali kvalitní akce a výstavy. Možná to zkusím dělat i trochu jinak, dám tomu svůj impuls.