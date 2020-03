Podzemí mohlo sloužit k úniku před nepřítelem, říká Jaroslava Sedláková

Do podzemí se vstupuje z náměstí. Vchod se nachází ve vysokém postavci kamenné sochy Nejsvětější Trojice. Socha je velice zvláštní, protože Bůh otec má na zádech vytesanou ještě Pannu Marii. Říká se, že tato chodba kdysi vedla do kostela Svatého Jiljí vedle ní a k dalším domům na náměstí. Znalci však tvrdí, že je to jen starý sklep. Podle dochovaných plánů města skutečně stával nad touto částí podzemí dům, který sloužil jako hostinec.