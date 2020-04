Prodal dredy, aby pomohl hospici a útulku

Dredy jsem si na hlavě pěstoval víc než třináct let. Kamarádka v Anglii mi je udělala v létě roku 2006. S nápadem, že se ostříhám, jsem se pral nějakou dobu. Nejdelší dredy jsem měl po kolena. Důvodem, proč jsem si přál je sundat, bylo to, že už jsem se chtěl potopit. Naposledy jsme byli s manželkou Adélkou na dovolené v Thajsku a Laosu a tam byly krásné vodopády a řeky. V tom horku jsem se chtěl osvěžit, ale zároveň jsem věděl, že když hlavu ponořím, tak hodně ztěžkne. A potom schne asi tři dny, v zimě i pět dní. Tak jsem radši potopení oželel a hlavu jsem držel nad vodou. Celou dovolenou jsem to vydržel, ale už jsem se věděl, že se brzy chci potopit do vody beze strachu, že třeba nevyplavu. Týden po návratu jsem se rozhodl, že dredy ostříhám. Ale nechtěl jsem je vyhodit, přemýšlel jsem, co s nimi udělám. Napadlo mne, že bych je mohl prodat a výtěžek věnovat na dobročinné účely. Napsal jsem zprávu o prodeji dredů na svůj profil na facebooku a mí přátelé ji hned začali sdílet. Fungovalo to jako lavina. Většinu dredů si koupili lidé, které jsem znal. Někteří mi dali peníze a dred nakonec nechtěli, prostě přispěli na dobročinnost. Dva dredy jsem poslal dokonce úplně cizím lidem, jeden z nich mi nezaplatil. Asi ty peníze potřeboval víc anebo mu možná dred vůbec nedorazil. Ale ostatní vždycky přispěli. Za jeden dred jsem chtěl minimálně stovku. Původně jsem měl dredů šestapadesát, postupně jsem je ale svazoval, takže nakonec mi jich zbylo šestatřicet. O dvacet jsem tak svazováním přišel. Nejdřív jsem je prodával celé, ale pak jsem si říkal, že budu prodávat i jednotlivé odnože a tím získám víc peněz. Během prvního víkendu jsem vyrážel do města, abych se se známými potkal. A povedlo se, prodal jsem jich hned na poprvé takových patnáct, šestnáct. Některé jsem si ostříhal já, protože byly zarezervované. Jinak si ale každý zájemce mohl dred ustřihnout sám. Prodejem dredů jsem získal celkem 13050 korun. To mne překvapilo, čekal jsem maximálně pět tisíc. Jen stovku dal nakonec málokdo, většinou to byly dvě stovky, nejdražší jsem prodal za 555 korun. Deset tisíc z výtěžku jsem věnoval Hospicové službě sv. Kleofáše, která je použije na zdravotnické potřeby. Za zbytek jsem nakoupil antiparazitní obojky pro psy a podestýlku pro kočky v útulku Cibela. Chtěl jsem dát peníze na konkrétní věci, proto jsem se předem zeptal, co nejvíce potřebují a podle toho pak nakoupil.

