Zdroj: Deník / Redakce

V roce 2015 jsem uspěl ve výběrovém řízení a stal se ředitelem MAS Třeboňsko. Bylo to v přelomové době startu nového programového období. Rozhodně nešlo o jednoduchou dobu. Dřívější zkušenější kolegové bohužel už po mém boku nemohli být, a tak kancelář místní akční skupiny v podstatě začínala od nuly. Pro mě jako ředitele to mimo jiné znamenalo, že jsem musel za milionové provozní úvěry ručit celým svým majetkem. Byl to více než rok bezesných nocí, úmorné práce, kterou málokdo dokáže ocenit a pro region zůstane víceméně skryta… Ale naštěstí jsem nebyl na vše sám. Je velmi dobře, že tyto společnosti staví na početných správních a dozorčích radách - regionálních osobnostech, které se snaží pomoci. Nehledají profit, naopak pracují bez vidiny jakékoliv odměny. To je další specifikum místních akčních skupin, které mi tolik imponuje.

V roce 2016 jsem byl zvolen předsedou Krajského sdružení místních akčních skupin na jihu Čech a stal se tak zároveň členem výboru Národní sítě MAS ČR. V současné době už plyne mé třetí volební období. Být předsedou znamená především reprezentovat naše MAS na krajské, národní i mezinárodní úrovni. To s sebou nese stovky jednání ročně, účast na zasedáních, bilancování činnosti, vyjednávání podpory, rozvíjení spolupráce, sdílení zkušeností s kolegy atd. Málokdo z řad veřejnosti přitom ví, že místní akční skupiny jen v letech 2015 až 2023 přinesou do jižních Čech cca 1,5 miliardy korun (a další prostředky pomohou získat svým partnerům, školám atd.). To, že mezi lidmi místní akční skupiny zatím nemají „zvuk“ a nejsou dostatečně známy, beru jako mou dosavadní prohru a zároveň nejdůležitější výzvu do příštích let.