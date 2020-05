Na nastalou situaci, kdy nám bylo znemožněno otevřít zoo, jsme reagovali skoro ihned a zavedli online předprodej vstupenek. Toto nám hodně pomohlo, abychom čtyřtýdenní výpadek přečkali. Jedeme „nadoraz“, jelikož neustále budujeme a rozšiřujeme. Nepočítali jsme s tím, že přijde něco, co by úplně paralyzovalo naši práci a běžný chod zoo. Zaskočilo nás to. Zaměstnáváme osm lidí na HPP. Do toho musíme stále krmit zvířata, takže náklady jsou opravdu vysoké. Nikoho jsme ale nepropustili. Za poslední roky jsme konečně vytvořili tým spolehlivých lidí, kteří tuto práci mají rádi. A vybírat mezi nimi, kdo odejde nebo zůstane, to by bylo hodně těžké. Já osobně jsem pyšná na to, že jsme situaci ustáli s plným počtem zaměstnanců, udrželi jsme pracovní místa a kvalitní péči o zvířata. Museli jsme ale odmítnout člověka, který měl rozšířit náš tým a už se zde zaučoval.