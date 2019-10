Lidé, kteří zakládali Občanské fórum, se stali pilíři nového politického systému. Prvním prezidentem byl zvolen Václav Havel, Václav Klaus se stal předsedou vlády ČR, Miloš Zeman byl lídrem opoziční ČSSD a Andrej Babiš začal budovat svoje ekonomické impérium Agrofert.

První místa v žebříčcích popularity obsazovali Vladimír Dlouhý (ODA), Petra Buzková či Stanislav Gross (oba ČSSD). Prvotní vlnu disidentských politiků v čele s Jiřím Dienstbierem, Petrem Pithartem, Janem Rumlem, Danielem Kroupou či Václavem Bendou časem vystřídali klasičtí straničtí lídři. Z nich byli nejvýraznější Václav Klaus, předseda ODS a Miloš Zeman, šéf ČSSD. Oba se stali prezidenty. Výrazností se jim přiblížil pouze Andrej Babiš, který je od roku 2017 premiérem české vlády.

Nejhorší politik? Podle mladých Babiš

V rozsáhlé anketě Deníku mladí lidé do 35 let vyjádřili svůj názor právě na tyto čtyři nepominutelné postavy polistopadového vývoje. Nejlepším politikem posledních třiceti let byl podle nich jednoznačně Václav Havel (54,2 procenta). Miloš Zeman a Václav Klaus s 11,6 a 8,7 procenta hlasů zůstali hluboce pod ním. Andrej Babiš se třemi procenty u této věkové kategorie propadl.

Z opačného pohledu ho 33 procent respondentů označilo za nejhoršího politika. Za ním se umístil Miloš Zeman (26,8 procenta) a na třetím místě Václav Havel, jehož vnímá negativně pětina mladých. Zajímavé je, že Václava Klause spojuje s minusovým znaménkem jen 11,7 procenta hlasujících.